Mercato - Un joueur de l'équipe de France attend le PSG : Un transfert à 50M€ après la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En cette période de Coupe du monde à laquelle prend part Manu Koné dans le groupe de l'équipe de France, des rumeurs de transferts fusent dans la presse. Certains joueurs connaissent déjà leurs points de chute comme Ibrahima Konaté notamment qui a quitté Liverpool pour le Real Madrid. Son coéquipier chez les Bleus fait lui aussi l'objet d'intérêts sur le marché. Vers un transfert au PSG ? Tel est son souhait.

Comme souvent, les mercato d'été qui se déroulent en pleine Coupe du monde a son lot de départs. En effet, certains clubs en constante quête de renforts souhaitent profiter des performances des joueurs internationaux afin de les intégrer à leurs effectifs. Cela semble être le cas de Manu Koné, milieu de terrain de l'équipe de France âgé de 25 ans. Ayant grandi en région parisienne, né à Colombes, Koné est notamment passé par le Paris FC. Place maintenant au PSG ?

Manu Koné poussé vers la sortie à Rome pour des raisons financières Titulaire à la Roma, le club gialorosso semble être contraint de mener quelques ventes d'ici au 30 juin qui sonnera le glas de l'exercice financier de la saison. Et le cas de Manu Koné semble être sur la table des décideurs de la Roma. Pour aller où ? Plusieurs options s'offriraient à l'international français et notamment en Espagne du côté de l'Atletico de Madrid. Toutefois, signer au club rojiblanco n'est pas vraiment dans les plans du principal intéressé, pas convaincu par l'Atleti d'après la Gazzetta dello Sport.