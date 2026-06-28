PSG - Transfert de Kang-in Lee : Un club étranger renonce à sa signature !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois au centre de tous les débats en ce début de mercato estival, avec des nombreux gros noms annoncés. Mais c’est surtout sur le front des départs que les choses semblent s’animer en ce moment avec Gonçalo Ramos qui devrait faire ses valises, tout comme son coéquipier Kang-in Lee.

Après deux Ligues des Champions, certains semblent avoir envie de changer d’air. C’est notamment le cas de ce qu’on appelle les seconds couteaux, qui après avoir tout gagné au PSG aimeraient trouver un club capable de leur offrir une place plus importante dans leur projet. Et on connait déjà les deux premiers candidats au départ.

Gonçalo Ramos va quitter le PSG Ces derniers jours, la presse italienne s’est emballée au sujet de Gonçalo Ramos, habituelle doublure d’Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque parisienne. Arrivé au PSG en 2023, l’international portugais aurait demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club et les recherches ne semblent pas avoir duré longtemps. Car un accord aurait d’ores et déjà été trouvé avec l’AC Milan, qui devrait débourser entre 70 et 80M€ bonus compris pour s’offrir le joueur parisien, fortement voulu par le nouveau coach Ruben Amorim.