Le PSG très proche de recruter un international français : «Ça peut aller très vite»

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato, d'autant plus que certains départs sont en excellentes voies, ce qui va nécessairement pousser les Parisiens à recruter pour compenser ces pertes. Dans cette optique, le transfert de Maghnes Akliouche serait en excellente voie.
Après plusieurs marchés des transferts durant lesquels le PSG s'est montré discret, cet été, la donne va changer. D'une part, les Parisiens ont prévu de régénérer un effectif qui a tout gagné afin d'injecter du sang neuf et relancer la concurrence. Mais surtout, plusieurs remplaçants devraient partir et il faudra les remplacer. En effet, Gonçalo Ramos va s'engager avec l'AC Milan tandis que Lee Kang-In est proche de rejoindre l'Atléticio de Madrid.
«Ça peut aller très vite» pour Akliouche
C'est ainsi qu'en coulisses, le PSG accélère sur différents dossiers, à commencer par celui qui concerne Maghnes Akliouche. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, les discussions avancent pour le transfert de l'international français. A tel point que le média précise même que ce dossier ne devrait pas être particulièrement difficile pour les Parisiens puisque le joueur veut rejoindre le PSG qui entretient d'excellentes relations avec l'AS Monaco. Et le club du Rocher ne retiendra pas Akliouche dont le contrat court jusqu'en 2028. « Ça peut aller très vite », glisse même une source dans les colonnes de L'EQUIPE.
Akliouche reste focus sur la Coupe du monde
Néanmoins, le PSG devra peut-être patienter quelques jours puisque Maghnes Akliouche reconnaissait dans les colonnes de Nice-Matin qu'il préférait attendre la fin de la Coupe du monde pour décider de son avenir : « Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer ».