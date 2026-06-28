Le PSG très proche de recruter un international français : «Ça peut aller très vite»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato, d'autant plus que certains départs sont en excellentes voies, ce qui va nécessairement pousser les Parisiens à recruter pour compenser ces pertes. Dans cette optique, le transfert de Maghnes Akliouche serait en excellente voie.

Après plusieurs marchés des transferts durant lesquels le PSG s'est montré discret, cet été, la donne va changer. D'une part, les Parisiens ont prévu de régénérer un effectif qui a tout gagné afin d'injecter du sang neuf et relancer la concurrence. Mais surtout, plusieurs remplaçants devraient partir et il faudra les remplacer. En effet, Gonçalo Ramos va s'engager avec l'AC Milan tandis que Lee Kang-In est proche de rejoindre l'Atléticio de Madrid.

«Ça peut aller très vite» pour Akliouche C'est ainsi qu'en coulisses, le PSG accélère sur différents dossiers, à commencer par celui qui concerne Maghnes Akliouche. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, les discussions avancent pour le transfert de l'international français. A tel point que le média précise même que ce dossier ne devrait pas être particulièrement difficile pour les Parisiens puisque le joueur veut rejoindre le PSG qui entretient d'excellentes relations avec l'AS Monaco. Et le club du Rocher ne retiendra pas Akliouche dont le contrat court jusqu'en 2028. « Ça peut aller très vite », glisse même une source dans les colonnes de L'EQUIPE.