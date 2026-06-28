Mercato : Quel joueur de l'équipe de France le PSG doit-il recruter ?

Le PSG peut se vanter d'avoir cinq joueurs de son effectif qui disputent la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France cet été : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. La saison prochaine, le club de la capitale pourrait avoir davantage d'internationaux tricolores. D'après vous, sur quel protégé de Didier Deschamps le PSG doit-il se jeter à l'intersaison ? A vos votes !
Ces dernières saisons, le PSG a pris l'habitude de se procurer des joueurs français qui évoluaient ou qui aspiraient à jouer sous la houlette de Didier Deschamps. Aujourd'hui, le club de la capitale compte six internationaux tricolores dans son effectif : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Parmi eux, seul le gardien de 24 ans n'a pas été convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2026.
Maghnes Akliouche a donné son aval au PSG
Si le PSG dispose de six internationaux français dans son groupe, plusieurs joueurs ont été liés au club sans que cela se concrétise ces dernières années. On peut citer Mike Maignan (AC Milan), formé à Paris, Ibrahima Konaté, qui a finalement signé au Real Madrid cet été, William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano, qui a préféré rempiler au Bayern il y a quelques mois, N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Rayan Cherki (Manchester City) ou encore Marcus Thuram (Inter).
Manu Koné rêve de signer au PSG
Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a été associé à trois joueurs de l'équipe de France ces dernières semaines : Manu Koné, Maghnes Akliouche et Michael Olise. D'abord, le milieu de terrain l'AS Rome rêverait de rejoindre le club parisien. Ensuite, le joueur de l'AS Monaco aurait donné son feu vert au PSG après une discussion avec Luis Enrique. Enfin, l'écurie rouge et bleu verrait d'un très bon oeil l'idée de s'offrir l'attaquant du Bayern.
A votre avis, quel joueur de l'équipe de France le PSG doit-il recruter pour la saison prochaine ? C'est le moment de voter !