Transfert à 98M€, le PSG plombé par un cador de Premier League ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato. Si le club parisien dispose déjà d’un milieu de terrain conséquent, le nom de Mateus Fernandes (West Ham) est revenu avec insistance au cours des dernières semaines. Seulement, c’est bien Manchester United qui semble le plus déterminé à recruter le jeune Portugais de 21 ans cet été. Explications.

L’effectif du PSG pourrait connaître plusieurs changements cet été. Le club parisien va tenter des coups sur ce mercato estival, et semble actuellement concentré sur l’arrivée d’une recrue en attaque, et une en défense. Cependant, les dirigeants parisiens pourraient également ajouter un élément supplémentaire au milieu de terrain. En effet, depuis plusieurs semaines, le nom de Mateus Fernandes revient avec insistance du côté du PSG. Le joueur de West Ham est également convoité par plusieurs cadors de Premier League.

Manchester United en pole pour Mateus Fernandes ? Et à en croire les dernières indiscrétions de Sky Germany, ce serait actuellement Manchester United qui tiendrait la corde dans ce dossier. Les Red Devils sont déterminés à recruter le milieu de terrain de 21 ans cet été, alors que des négociations seraient déjà en cours avec le Portugais. Récemment, le journaliste Fabrizio Romano indiquait sur sa chaîne YouTube que le prix de départ de Mateus Fernandes serait de minimum 98M€.