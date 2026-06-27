Mercato : Fabrizio Romano annonce le transfert d’un joueur de l’équipe de France, le PSG favori pour l’accueillir !

Axel Cornic

Alors que tous les yeux sont tournés vers la Coupe du monde 2026, le Paris Saint-Germain planifie son mercato estival avec notamment Gonçalo Ramos qui devrait bientôt faire sa valise. Luis Campos semble en effet viser au moins trois recrues à en croire les dernières indiscrétions et l’une d’entre elles pourrait être un jeune talent de Ligue 1.

Depuis quelques années, le PSG a totalement changé de cap. Terminés les transferts mirobolants et les stars, le club de la capitale se concentre désormais sur les jeunes talents avec une sorte de post-formation qui a déjà porté ses fruits. C’est notamment le cas avec Désiré Doué ou encore João Neves, des cracks devenus des titulaires indiscutables à Paris.

Akliouche sur le départ Ça pourrait bien continuer, avec un jeune milieu offensif de Ligue 1. Il s’agit évidemment de Maghnes Akliouche, déjà suivi l’été dernier et qui semble être sur le départ en ce mercato. Mais surtout, ne comptez pas sur lui pour lever le voile sur son avenir. « Ce qui m’importe c’est de prendre du plaisir, de continuer à être heureux sur le terrain et que mon ciel soit bleu » avait expliqué l’international français il y a quelques mois. « Je souhaite donner du plaisir aux gens, à mes coéquipiers, rendre la confiance donnée par Monaco. Et surtout garder ma volonté de progression et d’être plus décisif. Parler d’autre chose n’a pas de sens aujourd’hui ».