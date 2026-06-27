Mercato : Fabrizio Romano annonce le transfert d’un joueur de l’équipe de France, le PSG favori pour l’accueillir !

Alors que tous les yeux sont tournés vers la Coupe du monde 2026, le Paris Saint-Germain planifie son mercato estival avec notamment Gonçalo Ramos qui devrait bientôt faire sa valise. Luis Campos semble en effet viser au moins trois recrues à en croire les dernières indiscrétions et l’une d’entre elles pourrait être un jeune talent de Ligue 1.
Depuis quelques années, le PSG a totalement changé de cap. Terminés les transferts mirobolants et les stars, le club de la capitale se concentre désormais sur les jeunes talents avec une sorte de post-formation qui a déjà porté ses fruits. C’est notamment le cas avec Désiré Doué ou encore João Neves, des cracks devenus des titulaires indiscutables à Paris.
Akliouche sur le départ
Ça pourrait bien continuer, avec un jeune milieu offensif de Ligue 1. Il s’agit évidemment de Maghnes Akliouche, déjà suivi l’été dernier et qui semble être sur le départ en ce mercato. Mais surtout, ne comptez pas sur lui pour lever le voile sur son avenir. « Ce qui m’importe c’est de prendre du plaisir, de continuer à être heureux sur le terrain et que mon ciel soit bleu » avait expliqué l’international français il y a quelques mois. « Je souhaite donner du plaisir aux gens, à mes coéquipiers, rendre la confiance donnée par Monaco. Et surtout garder ma volonté de progression et d’être plus décisif. Parler d’autre chose n’a pas de sens aujourd’hui ».
Le PSG en pole
Actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, il va toutefois devoir s’inquiéter de son avenir à un moment ou à un autre. Car d’après les informations de Fabrizio Romano, Maghnes Akliouche y a des grandes chances qu’il quitter l’AS Monaco cet été avec plusieurs clubs qui seraient sur ses traces. Le PSG en fait partie et le spécialiste mercato assure même qu’il serait actuellement le grand favori pour rafler la mise. Du côté de la Principauté on attendrait d’ailleurs une offre, pour celui qui est évalué à près de 50M€ par le site spécialisé Transfermarkt.