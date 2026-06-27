Gonçalo Ramos va quitter le PSG : Fabrizio Romano balance tout sur son transfert record

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain devrait sauf grosse surprise, commencer par un départ. Doublure d’Ousmane Dembélé depuis deux ans, Gonçalo Ramos devrait quitter le club parisien dans les prochains jours, direction la Serie A. L’AC Milan aurait en effet bouclé son transfert et les médias italiens parlent d’un montant historique autour des 80M€.

Des grands noms sont annoncés au PSG en ce mercato estival, mais pour le moment ce sont plutôt les départs qui semblent occuper l’esprit de Luis Campos. En tout cas un en particulier, puisque Gonçalo Ramos devrait bientôt quitter le club parisien, qu’il avait rejoint en 2023 en provenance de Benfica.

« Le transfert de Gonçalo Ramos à Milan est bouclé » Plusieurs sources assurent que tout serait déjà bouclé pour l’international portugais du PSG et c’est confirmé par Fabrizio Romano, célèbre spécialiste mercato. « Le transfert de Gonçalo Ramos à Milan est bouclé. Le joueur a déjà passé la visite médicale, les résultats ont été validés par le staff médical de l'équipe nationale portugaise et transmis à celui de Milan. Ramos signera un contrat de cinq ans, déjà approuvé par son agent Jorge Mendes, qui s'est rendu en Italie dans le plus grand secret pour finaliser l'opération » a expliqué le journaliste, dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle.