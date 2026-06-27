Gonçalo Ramos va quitter le PSG : Fabrizio Romano balance tout sur son transfert record

Le mercato estival du Paris Saint-Germain devrait sauf grosse surprise, commencer par un départ. Doublure d’Ousmane Dembélé depuis deux ans, Gonçalo Ramos devrait quitter le club parisien dans les prochains jours, direction la Serie A. L’AC Milan aurait en effet bouclé son transfert et les médias italiens parlent d’un montant historique autour des 80M€.
Des grands noms sont annoncés au PSG en ce mercato estival, mais pour le moment ce sont plutôt les départs qui semblent occuper l’esprit de Luis Campos. En tout cas un en particulier, puisque Gonçalo Ramos devrait bientôt quitter le club parisien, qu’il avait rejoint en 2023 en provenance de Benfica.
« Le transfert de Gonçalo Ramos à Milan est bouclé »
Plusieurs sources assurent que tout serait déjà bouclé pour l’international portugais du PSG et c’est confirmé par Fabrizio Romano, célèbre spécialiste mercato. « Le transfert de Gonçalo Ramos à Milan est bouclé. Le joueur a déjà passé la visite médicale, les résultats ont été validés par le staff médical de l'équipe nationale portugaise et transmis à celui de Milan. Ramos signera un contrat de cinq ans, déjà approuvé par son agent Jorge Mendes, qui s'est rendu en Italie dans le plus grand secret pour finaliser l'opération » a expliqué le journaliste, dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle.
« Si les bonus sont activés, la valeur totale dépassera la barre des 80 millions d'euros »
« Je tiens à préciser les chiffres : jeudi, j'avais indiqué que l'offre de Milan dépassait les 50 millions d'euros, mais en réalité, elle est bien supérieure à ce montant. Milan a mis le paquet pour devancer la concurrence. Les Rossoneri ne voulaient pas attendre et risquer de perdre le joueur » a poursuivi Fabrizio Romano. « Un club anglais et l'Atlético de Madrid s'intéressaient également à Ramos, mais Milan a conclu l'affaire pour un montant record : 74 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutent des bonus. Si ces bonus sont activés, la valeur totale dépassera la barre des 80 millions d'euros. C'est l'accord auquel sont parvenus le PSG, le Milan de Gerry Cardinale et Jorge Mendes. Sur le plan financier, il s'agit d'une opération historique pour les Rossoneri ».