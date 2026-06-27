«Il n’y a pas eu de discussion» : Samir Nasri répond cash sur Bruno Genesio et l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En apprenant que Bruno Genesio allait devenir le prochain entraîneur de l’OM, certains ont imaginé que Samir Nasri pourrait être son adjoint. Il en avait été question quand le technicien français officiait au Stade Rennais. Cela sera-t-il alors le cas à Marseille ? Dernièrement, ce n’était pas la tendance et voilà que Samir Nasri l’a confirmé : il n’est pas prévu qu’il accompagne Genesio.

Ça y est, l’OM est désormais fixé sur son sort par la DNCG. En effet, ce vendredi, le gendarme financier du football français a rendu son verdict, écopant d’un encadrement de sa masse salariale et de ses transferts. Le club phocéen peut maintenant se concentrer sur la saison prochaine et voilà que ça pourrait commencer par le changement d’entraîneur. Comme annoncé ces dernières semaines, Habib Beye pourrait être remplacé et c’est Bruno Genesio, priorité de la nouvelle direction de l’OM, qui serait attendu sur le banc olympien.

« Pour votre info, non, je n’ai pas échangé du tout avec Bruno Genesio » Parti du LOSC, Bruno Genesio pourrait donc débarquer à l’OM prochainement. Avec quel staff ? A ce propos, il était dernièrement question de la possible présence de Samir Nasri. Mais voilà que selon les dires du principal intéressé, ça ne serait finalement pas à l’ordre du jour. En effet, sur Canal+, Nasri a été interrogé sur ce sujet, assurant alors : « Est-ce que je débriefe les matchs de la Coupe du monde, par exemple, avec Bruno Genesio ? (Rires) Non pas du tout. (…) Pour votre info, non, je n’ai pas échangé du tout avec Bruno Genesio. La seule fois où on a échangé c’est quand il était à Rennes. Mais sinon il n’y a pas eu de discussion. (…) Un ticket Genesio-Nasri, ce n’est pas à l’ordre du jour ? Non ».