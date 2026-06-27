Mercato : Un nouveau départ imminent au PSG, ça s’est négocié dans la plus grande discrétion

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Gonçalo Ramos va s’engager avec l’AC Milan, le PSG semble également avoir trouvé une porte de sortie à Renato Marin. Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Rome et troisième gardien derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier, l’Italo-brésilien de 19 ans va être prêté au CD Nacional, au Portugal.

Après le départ de Gonçalo Ramos (25 ans) à l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 70M€, et attendant ceux de Kang-in Lee (25 ans) à l’Atlético de Madrid et de Randal Kolo Muani (27 ans) à la Juventus, qui semblent en bonne voie, le PSG devrait bientôt enregistrer un nouveau départ. Comme évoqué ces dernières semaines, un prêt était à l’étude concernant Renato Marin et une destination lui a été trouvée.

Renato Marin va être prêté au Portugal En effet, d’après les informations de Maisfutebol, le gardien âgé de 19 va être prêté pour une saison au CD Nacional. Malgré des intérêts de clubs italiens, l’Italo-brésilien va finalement rejoindre le 14e du championnat portugais la saison dernière. Troisième dans la hiérarchie derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier, Renato Marin a disputé trois rencontres avec l’équipe première du PSG durant l'exercice 2025-2026. Une information confirmée par Le Parisien, qui précise que ce dossier a été négocié dans la plus grande discrétion et que l’objectif est qu’il puisse avoir du temps de jeu afin de continuer sa progression.