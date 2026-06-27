Transfert : Ce joueur du PSG a passé sa visite médicale, son départ est bouclé !

Arrivé au PSG il y a désormais trois ans, Gonçalo Ramos va prochainement faire ses adieux. L’attaquant portugais va signer à l’AC Milan pour un montant record dans les prochains jours. Le joueur de 25 ans a par ailleurs déjà effectué sa visite médicale, et ce en pleine Coupe du Monde.
Le PSG va boucler un premier départ sur ce mercato estival. Élément important de l’ère Luis Enrique à Paris depuis 2023, Gonçalo Ramos va quitter Paris. En recherche d’un statut plus important et de temps de jeu conséquent, l’attaquant portugais va être vendu à l’AC Milan. The Athletic a révélé ce vendredi l’existence d’un accord entre les clubs parisiens et milanais autour d’un montant dépassant les 50M€ au total.
Ramos a déjà passé sa visite médicale
A Milan, Gonçalo Ramos va retrouver l’entraîneur portugais Ruben Amorim, qui en avait fait une priorité sur le mercato estival. The Athletic indique également que le joueur de son côté, a d’ores et déjà passé sa visite médicale directement depuis le camp d’entraînement du Portugal qui dispute actuellement la Coupe du Monde. Après trois ans au PSG donc, le joueur de 25 ans va découvrir un nouveau championnat, et devrait manquer à Luis Enrique, qui n’a jamais manqué de saluer son comportement.
« Je sais qu’il mérite plus de minutes »
« A la fin, quand tu signes un contrat avec un grand club comme le PSG, tu ne sais pas combien de temps, tu vas jouer. Ta responsabilité, c’est d’être prêt pour aider ton équipe et représenter ton club. Et c’est ce qu’il fait, comme beaucoup de joueurs dans l’équipe. C’est un vrai exemple de ce que doit être un vrai joueur professionnel : tout le temps prêt, pas d’importance s’il est énervé. Il veut jouer plus de minutes, je sais qu’il mérite plus de minutes, mais il montre clairement ce qu’un joueur du PSG doit faire et je dois dire que je suis très content d’avoir un joueur comme Gonçalo Ramos. Son nombre de buts est incroyable à chaque saison », confiait notamment le coach du PSG en janvier dernier.