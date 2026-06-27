Transfert : Ce joueur du PSG a passé sa visite médicale, son départ est bouclé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a désormais trois ans, Gonçalo Ramos va prochainement faire ses adieux. L’attaquant portugais va signer à l’AC Milan pour un montant record dans les prochains jours. Le joueur de 25 ans a par ailleurs déjà effectué sa visite médicale, et ce en pleine Coupe du Monde.

Le PSG va boucler un premier départ sur ce mercato estival. Élément important de l’ère Luis Enrique à Paris depuis 2023, Gonçalo Ramos va quitter Paris. En recherche d’un statut plus important et de temps de jeu conséquent, l’attaquant portugais va être vendu à l’AC Milan. The Athletic a révélé ce vendredi l’existence d’un accord entre les clubs parisiens et milanais autour d’un montant dépassant les 50M€ au total.

Ramos a déjà passé sa visite médicale A Milan, Gonçalo Ramos va retrouver l’entraîneur portugais Ruben Amorim, qui en avait fait une priorité sur le mercato estival. The Athletic indique également que le joueur de son côté, a d’ores et déjà passé sa visite médicale directement depuis le camp d’entraînement du Portugal qui dispute actuellement la Coupe du Monde. Après trois ans au PSG donc, le joueur de 25 ans va découvrir un nouveau championnat, et devrait manquer à Luis Enrique, qui n’a jamais manqué de saluer son comportement.