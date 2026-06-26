Coupe du monde 2026 : Un joueur du PSG est déjà entré dans l’histoire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titulaire indiscutable avec le PSG, Achraf Hakimi est également une pièce essentielle pour le Maroc. Cette semaine, le latéral droit a brillé dans cette Coupe du monde avec un but et une passe décisive contre Haïti (4-2), tout en réalisant une performance historique pour un défenseur.

Le PSG ne manque pas de représentants dans cette Coupe du monde. Après leur deuxième sacre de suite en Ligue des champions, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez (France), Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos (Portugal), Achraf Hakimi (Maroc), Fabian Ruiz (Espagne), Ibrahim Mbaye (Sénégal), Willian Pacho (Équateur), Lee Kang-In (Corée du Sud) et Marquinhos (Brésil) ont pris la direction de l’Amérique du Nord pour participer à cette 23e édition du Mondial. Certains ont déjà eu l’occasion de s’illustrer.

Du jamais-vu pour Hakimi C’est le cas notamment d’Achraf Hakimi, buteur et passeur décisif lors de la victoire du Maroc contre Haïti (4-2) dans la nuit de mercredi à jeudi (heure française). Mais le latéral droit du PSG a fait encore plus fort en devenant le premier défenseur à avoir tenté au moins cinq tirs (5), délivré au moins cinq dernières passes (7 dont 1 assist) et réussi au moins cinq dribbles (5) lors d'un match de Coupe du Monde depuis le début des analyses d’OptaJean en 1966.