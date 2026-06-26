Mercato - Kang-in Lee tout proche de quitter le PSG : Un accord est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid depuis plusieurs jours, Kang-in Lee semble de plus en plus proche de quitter le PSG, où il est arrivé il y a trois ans en provenance de Majorque. L’international sud-coréen se serait déjà mis d’accord avec les Colchoneros, à qui il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le club de la capitale.

Actuellement à la Coupe du monde 2026 et en attendant de savoir s’il sera qualifié pour les 16es de finale après la défaite de la Corée du Sud face à l’Afrique du Sud (0-1), Kang-in Lee pourrait très bientôt acter son départ du PSG. Recruté à l’été 2023 en provenance de Majorque et encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu offensif âgé de 25 ans est dans le viseur de l’Atlético de Madrid depuis plusieurs jours maintenant, une opération qui devrait finir par se concrétiser.

Accord trouvé entre l’Atlético et Kang-in Lee Un accord aurait déjà été trouvé entre le club espagnol et Kang-in Lee, ce que confirme Matteo Moretto. Sur X, le journaliste de Marca indique qu’un accord verbal aurait été conclu et qu’il ne resterait plus qu’à le formaliser. L’international sud-coréen (50 sélections) aurait accepté la proposition de l’Atlético de Madrid depuis quelque temps déjà et des négociations seraient actuellement en cours afin de trouver un terrain d’entente avec le PSG, qui avait dépensé 22M€ pour le recruter il y a trois ans.