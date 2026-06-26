Le mercato de Neymar bouleversé en pleine Coupe du Monde 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement présent aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde avec le Brésil, Neymar pourrait prolonger son séjour dans le pays de l'Oncle Sam. Un départ vers la MLS n’est pas exclu pour l’attaquant de Santos, mais cela ne se fera pas au FC Cincinnati comme évoqué pendant un temps.

C’est l’une des sensations de cette première phase de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Absent de la sélection brésilienne depuis près de trois ans, Neymar a fait son retour à l’occasion du match face à l’Écosse dans la nuit de mercredi à jeudi (heure française). Un moment fort en émotion pour l’ancienne star du PSG, forfait pour les deux premières rencontres du Brésil dans ce groupe C.

La joie de Neymar « J’étais absent depuis longtemps, donc c’est une équipe différente et je la vois d’un autre regard. Mais je suis très heureux d’avoir pu rejouer une Coupe du monde et défendre les couleurs du Brésil après tant d’années, savourait Neymar, rapporté par le média auriverde Lance. Je remercie également tout le peuple brésilien qui m’a soutenu, encouragé et a prié pour moi. Je sais que je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je tiens à exprimer ma gratitude pour ce soutien. Désormais, il faut continuer à progresser pour aider la sélection. Mon entrée ? Bien sûr, beaucoup de choses me sont passées par la tête, a-t-il poursuivi. À ce moment-là (à son entrée en jeu, ndlr) le ballon ne sortait plus du terrain… Il y avait un corner, mais je ne voulais pas que le jeu s’arrête, parce que cette situation pouvait être dangereuse. Alors tout défilait très vite dans mon esprit. Mais c’était un moment de grand bonheur. J’ai été ému à la fin du match lorsque j’ai regardé ma famille dans les tribunes : ils pleuraient tous. Tout ce que j’ai souffert, ils l’ont souffert aussi. C’est un mélange de sentiments, mais cela en valait la peine (...). Oui, j’ai été ému. Je suis allé seul aux vestiaires et j’ai laissé couler quelques larmes. C’est un immense soulagement de revivre tout cela. »