Neymar de retour : Il égale déjà un record à la Coupe du monde 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Forfait pour les deux premières rencontres du Brésil à la Coupe du monde 2026, Neymar a fait son grand retour contre l’Écosse (3-0), dans la nuit de mercredi à jeudi. Grâce à cette entrée en jeu, l’attaquant de Santos entre dans un cercle très fermé avec la Seleção, marchant notamment sur les pas de Pelé.

Absent de la sélection depuis sa grave blessure au genou contractée en octobre 2023, Neymar a retrouvé ses coéquipiers à l’occasion du dernier match de groupe du Brésil face à l’Écosse (3-0) dans la nuit de mercredi à jeudi (heure française). L’attaquant de 34 ans a disputé une vingtaine de minutes, assez pour régaler les spectateurs du Hard Rock Stadium de Miami et satisfaire le principal intéressé, ému au coup de sifflet final.

« J’ai laissé couler quelques larmes » « J’étais absent depuis longtemps, donc c’est une équipe différente et je la vois d’un autre regard. Mais je suis très heureux d’avoir pu rejouer une Coupe du monde et défendre les couleurs du Brésil après tant d’années, a savouré Neymar, rapporté par le média auriverde Lance. Je remercie également tout le peuple brésilien qui m’a soutenu, encouragé et a prié pour moi. Je sais que je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je tiens à exprimer ma gratitude pour ce soutien. Désormais, il faut continuer à progresser pour aider la sélection. Mon entrée ? Bien sûr, beaucoup de choses me sont passées par la tête, a-t-il poursuivi. À ce moment-là (à son entrée en jeu, ndlr) le ballon ne sortait plus du terrain… Il y avait un corner, mais je ne voulais pas que le jeu s’arrête, parce que cette situation pouvait être dangereuse. Alors tout défilait très vite dans mon esprit. Mais c’était un moment de grand bonheur. J’ai été ému à la fin du match lorsque j’ai regardé ma famille dans les tribunes : ils pleuraient tous. Tout ce que j’ai souffert, ils l’ont souffert aussi. C’est un mélange de sentiments, mais cela en valait la peine (...). Oui, j’ai été ému. Je suis allé seul aux vestiaires et j’ai laissé couler quelques larmes. C’est un immense soulagement de revivre tout cela. »