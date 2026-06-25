Coupe du Monde 2026 - Brésil : Neymar a enfin joué, et il ne cache pas son émotion !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La longue attente qui laissait entendre qu'un retour de Neymar n'aurait sans doute jamais lieu avec la sélection auriverde a pris fin lorsque Carlo Ancelotti l'a sélectionné pour disputer la Coupe du monde 2026 deux ans et demi après sa dernière apparition avec la Seleçao. Diminué par des pépins physiques, Neymar a dû attendre le dernier match de poule pour avoir quelques minutes à se mettre sous la dent. Ca lui a suffi pour s'effondrer émotionnellement.

Certes, la différence était déjà faite contre l'Ecosse dans la nuit de mercredi à jeudi puisque le Brésil menait 3 buts à 0 au Hard Rock Stadium de Miami, mais ce retour à la compétition de Neymar a tout simplement rendu ses plus fidèles supporters et les fans de la Seleçao totalement fous dans le stade de l'Inter Miami. Entré en jeu à la 75ème minute de jeu à la place de Mattheus Cunha auteur du troisième but brésilien un quart d'heure plus tôt, Neymar a reçu une standing ovation et des encouragements de tout un stade.

«Je remercie Dieu de pouvoir vivre cela à nouveau» Carlo Ancelotti répondait aux milliers de fans qui chantaient à tue-tête « Neymar, Neymar ». Un retour avec le maillot de la Seleçao près de trois ans après sa blessure au genou contractée en octobre 2023. Alors forcément, il fallait s'attendre à ce que les émotions submergent l'ancienne star du Paris Saint-Germain. Déjà sur le terrain, lorsque les membres de sa famille l'avaient rejoint une fois le coup de sifflet final donné (3-0), Neymar avait laissé les larmes couler sur son visage. Et ces larmes de joie l'ont suivi jusque dans le vestiaire comme révélé par le principal intéressé à Lance!. « C’est un moment de gratitude. Je remercie Dieu de pouvoir vivre cela à nouveau. J’ai passé de longues journées loin de la sélection brésilienne. J’étais parti depuis longtemps, c’est donc une sélection différente, je la vois d’un autre œil. Mais je suis très heureux d’avoir pu revenir jouer une Coupe du Monde et défendre la sélection brésilienne après tant d’années ».