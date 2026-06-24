Coupe du monde 2026 : Battue par M6, TF1 fait une annonce inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Diffuseur de l'équipe de France et habituel détenteur des droits de la Coupe du monde, TF1 a cette fois-ci était battue par M6 et ne diffuse donc aucune rencontre du Mondial 2026. Une situation qui ne laisse toutefois aucun regret à Rodolphe Belmer le président de TF1.

Comme souvent lors des compétitions internationales, l'équipe de France réalise d'excellentes audiences. La Coupe du monde 2026 n'y échappe pas. La victoire contre le Sénégal (3-1) a ainsi réuni quasiment 14 millions de téléspectateurs tandis que le match contre l'Irak a été suivi par 4,9 millions de personne en moyenne... bien que la rencontre se soit terminée à 2h48 du matin ! M6 peut donc se réjouir d'avoir obtenu les droits de diffusion de ce Mondial face à TF1. Mais du côté de la première chaîne, on n'affiche aucun regret comme le souligne le patron du groupe Rodolphe Belmer.

TF1 ne regrette pas d'avoir raté les droits de la Coupe du monde « C'est un choix qu'on a fait. Les droits sportifs, c'est comme le sport, c'est un peu une compétition et c'est celui qui met le plus d'argent qui l'emporte. Et en l'occurrence, on a choisi de s'arrêter à un certain niveau dans la somme qu'on était prêts à mettre pour pouvoir offrir cette compétition aux Français et notre concurrent M6 a mis plus d'argent que nous et l'a donc emporté. Il faut être beau joueur. Maintenant ils ont le programme qui marche correctement et on est très contents que les Français regardent le foot sur M6 et surtout que M6 ait accepté de faire ce cadeau aux Français », a-t-il confié au micro de France Inter.