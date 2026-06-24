Cristiano Ronaldo : Le coup avec un joueur du PSG était bien préparé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le match nul face à la République Démocratique du Congo, le Portugal s’est bien repris à la Coupe du monde. Ce mardi, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont imposés face à l’Ouzbékistan (5-0) avec notamment un doublé du quintuple Ballon d’Or. Nuno Mendes a lui aussi marqué sur coup-franc à la suite d’un coup bien préparé avec Cristiano Ronaldo.

Les joueurs du PSG se font remarquer depuis le début de la Coupe du monde. Après Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Ibrahim Mbaye ou encore Joao Neves, c’est Nuno Mendes qui a trouvé le chemin des filets. Ce mardi, face à l’Ouzbékistan, le latéral gauche du Portugal a marqué sur coup-franc. Alors qu’on pensait que Cristiano Ronaldo allait s’en charger, c’est finalement Mendes qui a pris ses responsabilités et ça a porté ses fruits. Et voilà que tout cela était prévu.

« On travaille à l’entraînement » Le Portugal s’est donc offert une victoire précieuse face à l’Ouzbékistan (5-0). Après la rencontre, en zone mixte, Nuno Mendes a justement été interrogé sur son but sur coup-franc. C’est alors que le coéquipier de Cristiano Ronaldo a expliqué : « On travaille à l’entraînement. Tout le monde pensait que Cristiano allait tirer. J’ai profité du manque de concentration de l’autre équipe et j’ai tiré… et ça a fait but ! On peut le refaire. Ce ne sera peut-être pas avec moi, mais cela arrivera aussi avec d’autres joueurs ! ».