Cristiano Ronaldo : Le coup avec un joueur du PSG était bien préparé !

Après le match nul face à la République Démocratique du Congo, le Portugal s’est bien repris à la Coupe du monde. Ce mardi, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont imposés face à l’Ouzbékistan (5-0) avec notamment un doublé du quintuple Ballon d’Or. Nuno Mendes a lui aussi marqué sur coup-franc à la suite d’un coup bien préparé avec Cristiano Ronaldo.
Les joueurs du PSG se font remarquer depuis le début de la Coupe du monde. Après Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Ibrahim Mbaye ou encore Joao Neves, c’est Nuno Mendes qui a trouvé le chemin des filets. Ce mardi, face à l’Ouzbékistan, le latéral gauche du Portugal a marqué sur coup-franc. Alors qu’on pensait que Cristiano Ronaldo allait s’en charger, c’est finalement Mendes qui a pris ses responsabilités et ça a porté ses fruits. Et voilà que tout cela était prévu.
« On travaille à l’entraînement »
Le Portugal s’est donc offert une victoire précieuse face à l’Ouzbékistan (5-0). Après la rencontre, en zone mixte, Nuno Mendes a justement été interrogé sur son but sur coup-franc. C’est alors que le coéquipier de Cristiano Ronaldo a expliqué : « On travaille à l’entraînement. Tout le monde pensait que Cristiano allait tirer. J’ai profité du manque de concentration de l’autre équipe et j’ai tiré… et ça a fait but ! On peut le refaire. Ce ne sera peut-être pas avec moi, mais cela arrivera aussi avec d’autres joueurs ! ».
« Aujourd'hui, j'étais le meilleur joueur sur le terrain ; demain, ce sera quelqu'un d’autre »
Cristiano Ronaldo a donc lui inscrit un doublé, un moyen de répondre à ses détracteurs après des nombreuses critiques ces derniers jours. Justement, à ce sujet, le Portugais a expliqué après le match contre l’Ouzbékistan : « Franchement, la semaine a été sombre et difficile. C'était dur, je dois l'admettre. J'avais l'impression d'être un retraité du football en écoutant les critiques. Mais j'ai tenu bon, comme toujours, et nous sommes de retour. Aujourd'hui, j'étais le meilleur joueur sur le terrain ; demain, ce sera quelqu'un d'autre. Si nous restons unis, je pense que nous pouvons aller très loin ».