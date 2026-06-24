Coupe du monde 2026 : Les règles de la compétition vont brutalement changer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce 24 juin, les troisièmes et dernières rencontres de poules de la Coupe du monde vont débuter. Place ensuite aux seizièmes de finale de la compétition et donc de la phase à élimination directe. Les choses sérieuses commenceront donc prochainement et voilà que pour l’occasion, le règlement pourrait évoluer. En effet, à l’approche de ce prochain tour, la FIFA tentera d’apporter une modification.

Pour assister au premier seizième de finale de la Coupe du monde 2026, le rendez-vous est donné le 28 juin prochain à 21h du côté de Los Angeles. Après la phase de poules, ça va être le début d’une nouvelle phase, celle à élimination directe. Plus le droit à l’erreur donc pour les nations qui seront qualifiées. Les rencontres pourront bien évidemment aller au-delà des 90 minutes règlementaires et cela pourrait ainsi se terminer aux tirs au but. Un exercice qui promet comme à chaque fois une dramaturgie exceptionnelle. Et voilà que pour ces tirs au but, le règlement pourrait évoluer en pleine Coupe du monde.

Une modification pour la séance des tirs au but ? Les règles vont-elles changer pendant cette Coupe du monde ? La FIFA y réfléchirait actuellement sérieusement. Ainsi, comme l’explique Le Parisien, ce qui serait aujourd’hui à l’étude viserait à changer le tirage au sort avant la séance de tirs au but. Aujourd’hui, l’arbitre en effectue deux, un pour désigner où s’effectuera la séance et un autre pour savoir l’ordre des tireurs. Alors que ça peut donner un double avantage si une nation tire en premier et devant ses supporters, l’idée serait de changer le protocole et d’effectuer un seul tirage au sort et que le gagnant choisisse entre où il veut tirer ou l’ordre qu’il préfère. Le gagnant récupérant ensuite le choix restant.