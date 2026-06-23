Coupe du Monde 2026 : Un attaquant du PSG déclenche une polémique !

Amadou Diawara

Lors du premier match du Sénégal face à la France, Ibrahim Mbaye a fait une entrée fracassante. Malgré tout, Pape Thiaw ne l'a pas titularisé face à la Norvège ce mardi. Alors que ce choix a fait polémique, le sélectionneur des Lions de la Teranga s'est justifié.

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, le Sénégal est tombé dans le groupe I. Pour son entrée en lice dans la compétition, les Lions de la Teranga ont eu la lourde tâche de se frotter à l'équipe de France, vice-championne du monde en titre. Et la bande à Sadio Mané s'est inclinée au MetLife Stadium de New-York (3-1, le mardi 16 juin).

Sénégal-Norvège : Thiaw n'a pas titularisé Mbaye Remplaçant au coup d'envoi, Ibrahim Mbaye est entré en jeu à la 75ème minute. Très remuant sur son côté droit, l'attaquant du Sénégal a été décisif face à l'équipe de France. En effet, le pensionnaire du PSG a inscrit le seul et unique but des Lions de la Teranga face aux Bleus. Après avoir éliminé magnifiquement Théo Hernandez, Ibrahim Mbaye a fusillé Mike Maignan. Après cette rencontre, les supporters du Sénégal s'attendaient à voir le crack de 18 ans être titularisé par Pape Thiaw. Toutefois, le sélectionneur de 45 ans a préféré le laisser sur le banc au coup d'envoi du choc face à la Norvège ce mardi. Et alors que le Sénégal s'est incliné face à la bande à Erling Haaland (3-2), une polémique a éclaté. Ibrahim Mbaye ayant fait forte impression lorsqu'il a remplacé Pape Gueye à la 54ème minute de jeu.