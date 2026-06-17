PSG : Ibrahim Mbaye entre dans l'histoire de la Coupe du Monde !

Ce mardi soir, Ibrahim Mbaye a inscrit son tout premier but en Coupe du Monde. Entré en jeu face à la France, l'attaquant du PSG a permis au Sénégal de revenir à 2-1, avant le but du break de Kylian Mbappé. Grâce à cette réalisation, Ibrahim Mbaye devient le plus jeune buteur africain de l'histoire du Mondial.
Ce mardi soir, le Sénégal a eu la lourde tâche d'affronter l'équipe de France, vice-championne du monde en titre. Menés 2-0, les Lions de la Teranga sont revenus au score dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps (90+5'). Entré en jeu à la 75ème minute de jeu, Ibrahim Mbaye a éliminé Lucas Hernandez avant de fusiller Mike Maignan. Toutefois, Kylian Mbappé a inscrit sa deuxième réalisation du match quelques instants plus tard.
Coupe du Monde : Ibrahim Mbaye est le plus jeune buteur africain de l'histoire
Si le Sénégal a perdu son premier match de la Coupe du Monde contre la France (3-1), Ibrahim Mbaye a de quoi se consoler. En effet, l'attaquant du PSG a réalisé l'exploit de battre un record. A 18 ans et 143 jours, Ibrahim Mbaye est devenu le plus jeune buteur africain de l'histoire du Mondial ce mardi soir. Grâce à cette réalisation, l'ailier droit des Lions de la Teranga se hisse à la quatrième place dans le classement qui englobe tous les participants à la Coupe du Monde.
Coupe du Monde : Ibrahim Mbaye fait mieux que Kylian Mbappé
Pour rappel, Pelé détient le record de précocité en Coupe du Monde grâce à son but inscrit à 17 ans et 239 jours. Pour compléter le podium, on retrouve le Mexicain Manuel Rosas (18 ans et 93 jours, en 1930) et l'Espagnol Gavi (18 ans et 110 jours, en 2022). Ibrahim Mbaye peut se vanter d'avoir fait mieux que Kylian Mbappé, le plus jeune buteur français dans la compétition (19 ans et 183 jours). Lors du choc entre la France et le Sénégal, Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Ce qui lui a permis de battre le record de buts d'Olivier Giroud (57 buts) sous le maillot bleu avec 58 réalisations.