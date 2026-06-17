PSG : Ibrahim Mbaye entre dans l'histoire de la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Ibrahim Mbaye a inscrit son tout premier but en Coupe du Monde. Entré en jeu face à la France, l'attaquant du PSG a permis au Sénégal de revenir à 2-1, avant le but du break de Kylian Mbappé. Grâce à cette réalisation, Ibrahim Mbaye devient le plus jeune buteur africain de l'histoire du Mondial.

Ce mardi soir, le Sénégal a eu la lourde tâche d'affronter l'équipe de France, vice-championne du monde en titre. Menés 2-0, les Lions de la Teranga sont revenus au score dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps (90+5'). Entré en jeu à la 75ème minute de jeu, Ibrahim Mbaye a éliminé Lucas Hernandez avant de fusiller Mike Maignan. Toutefois, Kylian Mbappé a inscrit sa deuxième réalisation du match quelques instants plus tard.

Coupe du Monde : Ibrahim Mbaye est le plus jeune buteur africain de l'histoire Si le Sénégal a perdu son premier match de la Coupe du Monde contre la France (3-1), Ibrahim Mbaye a de quoi se consoler. En effet, l'attaquant du PSG a réalisé l'exploit de battre un record. A 18 ans et 143 jours, Ibrahim Mbaye est devenu le plus jeune buteur africain de l'histoire du Mondial ce mardi soir. Grâce à cette réalisation, l'ailier droit des Lions de la Teranga se hisse à la quatrième place dans le classement qui englobe tous les participants à la Coupe du Monde.