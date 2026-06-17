Coupe du monde 2026 - Lionel Messi : Le calvaire à l'origine de ses larmes face à l'Algérie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tenante du titre, l'Argentine a frappé fort pour son premier match dans cette Coupe du monde 2026. En effet, l'Albiceleste a corrigé l'Algérie (3-0) grâce à un triplé de Lionel Messi. Ayant égalé le record de Miroslav Klose de buts dans la compétition, l'Argentin a même versé quelques larmes face aux Fenners. Une émotion expliquée ensuite par le principal intéressé.

Moins citée que la France ou l'Espagne pour remporter la Coupe du monde 2026, l'Argentine est toutefois bel et bien candidate à la victoire finale et pour conserver sa couronne. Menée par Lionel Messi, l'Albiceleste est en mission et ça a démarré très fort du côté de Kansas City. Opposés à l'Algérie, les joueurs de Lionel Scaloni se sont facilement imposés (3-0), comptant sur un Messi des grands soirs, auteur d'un triplé ce qui lui a permis d'égaler le record de buts en Coupe du monde de Miroslav Klose.

« J'ai traversé quelques jours compliqués » C'est dès la 17ème minute que Lionel Messi a ouvert le score pour l'Argentine face à l'Algérie. Auteur d'une frappe imparable pour Luca Zidane, La Pulga a bien célébré avant ensuite d'afficher une certaine émotion en versant quelques larmes. Justement, après la victoire de l'Albiceleste, Messi a été interrogé sur ce moment, expliquant rapporté par BeIN Sports : « Mes larmes ? Honnêtement, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le football. J'ai traversé quelques jours compliqués. Mais je suis reconnaissant envers toute l'équipe ».