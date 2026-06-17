Coupe du monde 2026 - Lionel Messi : Le calvaire à l'origine de ses larmes face à l'Algérie

Tenante du titre, l'Argentine a frappé fort pour son premier match dans cette Coupe du monde 2026. En effet, l'Albiceleste a corrigé l'Algérie (3-0) grâce à un triplé de Lionel Messi. Ayant égalé le record de Miroslav Klose de buts dans la compétition, l'Argentin a même versé quelques larmes face aux Fenners. Une émotion expliquée ensuite par le principal intéressé.
Moins citée que la France ou l'Espagne pour remporter la Coupe du monde 2026, l'Argentine est toutefois bel et bien candidate à la victoire finale et pour conserver sa couronne. Menée par Lionel Messi, l'Albiceleste est en mission et ça a démarré très fort du côté de Kansas City. Opposés à l'Algérie, les joueurs de Lionel Scaloni se sont facilement imposés (3-0), comptant sur un Messi des grands soirs, auteur d'un triplé ce qui lui a permis d'égaler le record de buts en Coupe du monde de Miroslav Klose.
« J'ai traversé quelques jours compliqués »
C'est dès la 17ème minute que Lionel Messi a ouvert le score pour l'Argentine face à l'Algérie. Auteur d'une frappe imparable pour Luca Zidane, La Pulga a bien célébré avant ensuite d'afficher une certaine émotion en versant quelques larmes. Justement, après la victoire de l'Albiceleste, Messi a été interrogé sur ce moment, expliquant rapporté par BeIN Sports : « Mes larmes ? Honnêtement, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le football. J'ai traversé quelques jours compliqués. Mais je suis reconnaissant envers toute l'équipe ».
« Ce n'est qu'une statistique et rien de plus »
Avec son triplé, Lionel Messi a donc rejoint Miroslav Klose en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Un record à propos duquel l'Argentin a confié : « C'est un honneur de me retrouver aux côtés de Klose et d'autres grands, Ronaldo, Kylian Mbappé qui en a marqué deux aujourd'hui. Mais je pense que cela ne signifie rien, au final, ce n'est qu'une statistique et rien de plus ».