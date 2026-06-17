Coupe du monde 2026 - Thomas Partey accusé de viol : Le mensonge qui va le priver du premier match du Ghana

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h, le Ghana va faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Opposés au Panama, les Black Stars seront toutefois privés de Thomas Partey pour cette rencontre. En effet, le milieu de terrain a vu sa demande de visa être refusée pour entrer au Canada. Et tout cela serait à cause d'un mensonge. Explications.

De nouvelles nations vont débuter leur Coupe du monde au cours des prochaines heures. On va ainsi assister à l'entrée en lice du Portugal de Cristiano Ronaldo ou de l'Angleterre d'Harry Kane. Le Ghana va également commencer sa compétition. En effet, à 1h dans la nuit de mercredi à jeudi, les Black Stars affrontent le Panama. Une rencontre qui va se dérouler au Canada, à Toronto.

Le Canada refuse Partey Mais voilà que pour ce premier match de la Coupe du monde face au Panama, le Ghana devra faire sans son milieu de terrain, Thomas Partey. En effet, le Canada a refusé de lui accorder son visa pour entrer sur le territoire. Et comme l'explique AS, ce refus serait la cause d'un mensonge de la part du Ghanéen. En remplissant son formulaire, le milieu de terrain de 33 ans aurait indiqué qu'il n'était poursuivi pour aucune infraction pénale. Or, ce n'est pas le cas puisque Partey a poursuivi en Angleterre pour des accusations de viol. De quoi amener le Canada a refusé la demande de visa du joueur.