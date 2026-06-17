«Nous atteignons des niveaux stratosphériques» : Carton d’audiences pour M6 grâce à la Coupe du monde 2026

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cela ne fait même pas une semaine que la Coupe du monde 2026 a ouvert ses portes, mais du côté de M6, on est déjà très satisfait des audiences réalisées depuis le début de la compétition. Diffuseur de 54 des 104 matchs de ce Mondial, la chaîne se félicite d’avoir atteint « des niveaux stratosphériques » chez les moins de 50 ans.

Persuadé qu’il pourrait réaliser la meilleure audience de l’année grâce à la rencontre opposant l’équipe de France au Sénégal ce mardi soir, Guillaume Charles était déjà très satisfait de celles réalisées avant l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde 2026. Auprès du Parisien, le directeur des programmes de M6, diffuseur de 54 des 104 matchs, s’est félicité des audiences de la chaîne depuis le début du Mondial jeudi dernier.

« Sur notre cible privilégiée des moins de cinquante ans, nous atteignons des niveaux stratosphériques » « Nous n’en sommes qu’au début mais nous constatons la forte attente sur ce Mondial », a déclaré Guillaume Charles. « Sur notre cible privilégiée des moins de cinquante ans, nous atteignons des niveaux stratosphériques, que ce soit en parts de marché ou en valeur absolue. » La chaîne a noté une augmentation du nombre de téléspectateurs âgés de 25 à 49 ans en comparaison avec la Coupe du monde 2022 au Qatar. « La rencontre d’ouverture a même fait mieux que celle d’il y a quatre ans ! Nous avions 2 millions de personnes sur cette cible contre 1,7 millions à l’époque. C’est quelque chose d’assez rare en télévision aujourd’hui et qui nous permet de dépasser nos prévisions. »