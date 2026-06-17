«Nous atteignons des niveaux stratosphériques» : Carton d’audiences pour M6 grâce à la Coupe du monde 2026

Cela ne fait même pas une semaine que la Coupe du monde 2026 a ouvert ses portes, mais du côté de M6, on est déjà très satisfait des audiences réalisées depuis le début de la compétition. Diffuseur de 54 des 104 matchs de ce Mondial, la chaîne se félicite d’avoir atteint « des niveaux stratosphériques » chez les moins de 50 ans.
Persuadé qu’il pourrait réaliser la meilleure audience de l’année grâce à la rencontre opposant l’équipe de France au Sénégal ce mardi soir, Guillaume Charles était déjà très satisfait de celles réalisées avant l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde 2026. Auprès du Parisien, le directeur des programmes de M6, diffuseur de 54 des 104 matchs, s’est félicité des audiences de la chaîne depuis le début du Mondial jeudi dernier.
« Sur notre cible privilégiée des moins de cinquante ans, nous atteignons des niveaux stratosphériques »
« Nous n’en sommes qu’au début mais nous constatons la forte attente sur ce Mondial », a déclaré Guillaume Charles. « Sur notre cible privilégiée des moins de cinquante ans, nous atteignons des niveaux stratosphériques, que ce soit en parts de marché ou en valeur absolue. » La chaîne a noté une augmentation du nombre de téléspectateurs âgés de 25 à 49 ans en comparaison avec la Coupe du monde 2022 au Qatar. « La rencontre d’ouverture a même fait mieux que celle d’il y a quatre ans ! Nous avions 2 millions de personnes sur cette cible contre 1,7 millions à l’époque. C’est quelque chose d’assez rare en télévision aujourd’hui et qui nous permet de dépasser nos prévisions. »
« Je pense que nous aurons de très gros scores à venir »
Malgré le fait que le match se jouait à minuit, Brésil-Maroc (1-1) a réuni 1,7 million de Français, soit 38% du public. « C’était l’une des très belles affiches de ce premier tour. L’histoire montre que les matchs à élimination voient les audiences monter. Et nous avons un tour de plus, avec les seizièmes de finale. De plus, les vacances scolaires arrivent. Alors si la France va loin, ce que nous espérons tous, je pense que nous aurons de très gros scores à venir », a ajouté Guillaume Charles. Sur les neuf rencontres diffusées par M6 jusqu’à présent, le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0) a été le plus suivi (4,9 millions), devant Canada-Bosnie (1-1) et Allemagne-Curaçao (7-1), qui ont réuni 3,3 millions de personnes. Beaucoup d’entre elles restent en plus sur la Six pour suivre l’émission Le Mag présentée par Ophélie Meunier : « Nous en sommes très fiers car nous parlons réellement de football tout en étant pédagogues pour expliquer à tous les nouvelles règles d’arbitrage, les situations de jeu… »