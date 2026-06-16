Coupe du monde 2026 : La terrible statistique de l’Espagne depuis 12 ans !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Championne du monde en 2010, l’Espagne a été tenue en échec par le Cap-Vert (0-0) lundi pour son entrée en lice au Mondial 2026. Depuis l’édition 2014, la Roja a d’ailleurs remporté seulement trois petites rencontres dans la compétition, bien qu’elle ait atteint les huitièmes de finale en 2018 et en 2022.

Petit Poucet de la Coupe du monde 2026 à laquelle il participe pour la première fois de son histoire, le Cap-Vert a réussi l’exploit d’accrocher l’Espagne (0-0) lundi, championne d’Europe en titre et grande favorite de la compétition. Avec sept arrêts à son actif, Vozinha, gardien âgé de 40 ans évoluant en deuxième division portugaise, a été un des héros de cette rencontre.

Trois victoires en Coupe du monde depuis 2014 pour l’Espagne Une surprise, mais pas tant que ça quand on s’attarde sur les derniers résultats de l’Espagne en Coupe du monde. Sacrée en 2010, la Roja n’a remporté que trois matchs dans la compétition depuis. En 2014, elle avait été éliminée dès la phase de groupe après des défaites face aux Pays-Bas (1-5) et au Chili (0-2), malgré une victoire contre l’Australie (3-0). Quatre ans plus tard, les Espagnols avaient fait match nul face au Portugal (3-3) et au Maroc (2-2) et s’étaient imposés contre l’Iran (1-0). Qualifiée pour les huitièmes de finales, l’Espagne avait été éliminée par la Russie (1-1, 3-4 aux t.a.b.).