Surprise à la Coupe du monde : Une grande nouvelle en vue pour l’équipe de France ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour son premier match en Coupe du monde, le Cap-Vert a créé la surprise ce lundi en accrochant un des grands favoris de la compétition, l’Espagne (0-0). Une contre-performance de la Roja dont l’équipe de France pourrait profiter si jamais elle parvient à terminer à la première place de son groupe.

Championne d’Europe en titre, l’Espagne faisait son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 ce lundi face au Cap-Vert, dont c'étaient les débuts dans un Mondial. Et les Cap-Verdiens ont fait fort, puisqu’ils ont réussi à accrocher un des grands favoris de la compétition à Atlanta (0-0). Même l’entrée en jeu de Lamine Yamal à une vingtaine de minutes de la fin de la rencontre n’aura pas suffi pour que les Espagnols parviennent à l’emporter.

L’Espagne accrochée par le Cap-Vert, une bonne nouvelle pour l’équipe de France ? Ce qui pourrait être une sacrée bonne nouvelle pour l’équipe de France. Car, si elle ne parvient pas à terminer en tête de son groupe H, dans lequel se trouvent également l’Arabie Saoudite et l’Uruguay, alors l’Espagne se retrouverait dans une autre partie de tableau que les Bleus, à condition que ces derniers réussissent quant à eux à accrocher la première place du groupe I. Ce qui voudrait dire que les deux nations ne se rencontreraient pas avant la finale, le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey. Cela reste à confirmer et l’équipe de France doit avant tout commencer par s’imposer mardi face au Sénégal pour ses débuts à la Coupe du monde 2026, avant d'affronter ensuite l'Irak et la Norvège.