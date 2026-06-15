Polémique avec Cherki : Aurélien Tchouameni vole à son secours !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En affirmant vouloir « écraser tout le monde » à la Coupe du monde, Rayan Cherki a fait parler de lui après le match amical contre la Côte d’Ivoire, une maladresse qui lui a valu un échange en privé avec Didier Deschamps. Ses coéquipiers en équipe de France ont tenu à le défendre.

« On n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, on ira pour écraser tout le monde ». Après la rencontre amicale face à la Côte d’Ivoire, Rayan Cherki avait affiché sa confiance en vue de la Coupe du monde avant de s’envoler pour les États-Unis avec l’équipe de France. Une sortie qui n’avait pas été du goût de Didier Deschamps, qui a pris le temps de s’entretenir avec son joueur en privé. Dans les rangs français, on dédramatise cette prise de parole.

« C’est un discours ambitieux, qui a peut-être été mal interprété » « Je n'ai pas trouvé ça déplacé, je n'ai pas vraiment compris la polémique, a récemment confié Adrien Rabiot en conférence de presse. Je ne suis pas le mieux placé pour tout ça. Je suis le premier à dire ou faire des choses qui vont à l'encontre de ce qui est fait habituellement. Je trouve que c'est un discours ambitieux, qui a peut-être été mal interprété. Il n'a pas manqué d'humilité, ce n'est pas le genre de Rayan. Je l'ai plutôt compris d'une façon très positive, il faut plutôt mettre le côté ambitieux ».