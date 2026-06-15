Kylian Mbappé : La décision choc de Deschamps avant France/Sénégal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les Bleus débutent leur Mondial ce mardi 16 juin avec l’affrontement face au Sénégal. Lieu de la confrontation : le MetLife Stadium, qui est également celui de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match qui se déroulera ce lundi à compter de 16h30, heure française. Néanmoins, ce sera sans Kylian Mbappé comme Didier Deschamps l’a décidé.

L’équipe de France va lancer sa Coupe du monde mardi. A 21h, heure française, les Bleus seront opposés au Sénégal dans l’enceinte du MetLife Stadium dans le New Jersey. Ce sera la première sortie de la bande de Didier Deschamps qui dispute sa dernière compétition avant de raccrocher son costume de sélectionneur tricolore. Son capitaine Kylian Mbappé était attendu ce lundi à 16h30 en salle de presse pour évoquer l’entrée en lice de la sélection. Cependant, Deschamps en aurait décidé autrement.

Deschamps a refusé que Mbappé fasse le trajet jusqu’au stade, Kanté envoyé en remplacement Selon les informations de L’Équipe, le sélectionneur des Bleus aurait fait le choix de ne pas respecter le protocole en envoyant N’Golo Kanté en conférence de presse plutôt que Mbappé. La cause ? La FIFA a refusé de faire le point presse à Melanie Lane, centre d’entraînement des New York Red Bulls où se trouve la délégation des Bleus. La rencontre avec les médias se déroulera au MetLife Stadium. Avec le trafic new-yorkais, Mbappé aurait passé plusieurs heures en voiture à la veille du match contre le Sénégal.