Kylian Mbappé : La décision choc de Deschamps avant France/Sénégal !

Les Bleus débutent leur Mondial ce mardi 16 juin avec l’affrontement face au Sénégal. Lieu de la confrontation : le MetLife Stadium, qui est également celui de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match qui se déroulera ce lundi à compter de 16h30, heure française. Néanmoins, ce sera sans Kylian Mbappé comme Didier Deschamps l’a décidé.
L’équipe de France va lancer sa Coupe du monde mardi. A 21h, heure française, les Bleus seront opposés au Sénégal dans l’enceinte du MetLife Stadium dans le New Jersey. Ce sera la première sortie de la bande de Didier Deschamps qui dispute sa dernière compétition avant de raccrocher son costume de sélectionneur tricolore. Son capitaine Kylian Mbappé était attendu ce lundi à 16h30 en salle de presse pour évoquer l’entrée en lice de la sélection. Cependant, Deschamps en aurait décidé autrement.
Deschamps a refusé que Mbappé fasse le trajet jusqu’au stade, Kanté envoyé en remplacement
Selon les informations de L’Équipe, le sélectionneur des Bleus aurait fait le choix de ne pas respecter le protocole en envoyant N’Golo Kanté en conférence de presse plutôt que Mbappé. La cause ? La FIFA a refusé de faire le point presse à Melanie Lane, centre d’entraînement des New York Red Bulls où se trouve la délégation des Bleus. La rencontre avec les médias se déroulera au MetLife Stadium. Avec le trafic new-yorkais, Mbappé aurait passé plusieurs heures en voiture à la veille du match contre le Sénégal.
Mbappé de retour en salle de presse contre l’Irak
Ce que Didier Deschamps a impérativement souhaité éviter. C’est pourquoi N’Golo Kanté a été choisi par le sélectionneur tricolore et son staff pour remplacer Kylian Mbappé en conférence de presse en pleine préparation au choc. Ce qui signifie, indirectement, que Kanté ne sera pas aligné dans le onze de départ de Deschamps face au Sénégal mardi soir. Cependant, le capitaine des Bleus honorera ses responsabilités pour la conférence de presse d’avant-match face à l’Irak lundi prochain.