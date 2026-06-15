Ousmane Dembélé a changé de statut : Le vestiaire de l’équipe de France balance

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France va lancer la dernière compétition de Didier Deschamps avant que le sélectionneur des Bleus ne raccroche. Ousmane Dembélé sera de la partie comme toutes les autres depuis ses débuts en sélection. Mais cette fois-ci, dans un rôle de leader naturel qu’il a su acquérir grâce à ses performances avec le PSG et son Ballon d’or. Pour autant, il reste le même membre fédérateur de bonne humeur au sein du vestiaire.

Le 1er septembre 2016, Ousmane Dembélé fêtait sa première sélection en équipe de France par une victoire sur le score de 3 buts à 1 contre l’Italie. Depuis ses débuts chez les Bleus, le Ballon d’or 2025 a souvent été perçu comme le boute-en-train du groupe, engendrant une atmosphère légère sous le signe de la bonne humeur. Malgré son changement de statut depuis plusieurs mois avec le Trophée The Best, le Ballon d’or et les deux Ligues des champions de suite raflées avec le PSG, Dembélé reste toujours le même joyeux luron avec un statut de leader qu’il assume selon RMC Sport.

«Quand Ousmane ne va pas bien, le groupe sourit moins» Toujours à en croire les informations du média récoltées auprès d’un proche des Bleus, Ousmane Dembélé est tout simplement la boussole de l’équipe de France. « Quand Ousmane ne va pas bien, le groupe sourit moins ». Néanmoins, comme l’a révélé Bradley Barcola à Téléfoot dernièrement, le Ballon d’or n’est pas la même personne en dehors que sur le terrain. Son esprit de compétition est tel qu’il se trouve habité sur le rectangle vert. De quoi faire de lui une figure forte des Bleus dans la vie de groupe et sportivment parlant.