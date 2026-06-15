«Il fera de grandes choses» : Un joueur de l’équipe de France annonce du lourd pour Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine de l’équipe de France depuis trois ans, Kylian Mbappé est attendu au tournant sur cette édition 2026 de la Coupe du Monde. Critiqué depuis de nombreux mois, l’attaquant du Real Madrid a été défendu par Ousmane Dembélé, mais aussi par son coéquipier en sélection Manu Koné, qui estime que ce dernier réalisera un gros mondial.

Alors que la Coupe du Monde 2026 vient de démarrer, les Bleus eux, vont faire leur entrée en lice ce mardi soir face au Sénégal (21h). Pointant à seulement 4 buts du record de buts de Miroslav Klose au mondial, Kylian Mbappé lui, est attendu au tournant sur cette compétition. Vainqueur en 2018 et finaliste impressionnant il y a quatre ans au Qatar, l’attaquant du Real Madrid a déjà beaucoup de références en Coupe du Monde. Cependant, Mbappé vit depuis plusieurs mois une situation compliquée, entre polémiques extra sportives et niveau parfois irrégulier sur le terrain.

« C’est notre capitaine, il fera de grandes choses » Interrogé au sujet du capitaine des Bleus, le milieu de terrain Manu Koné lui, estime que Mbappé réalisera un gros mondial. « Plus de pression que les autres Kylian ? Je ne pense pas non. C’est un très grand joueur qui a toujours répondu présent en sélection, en club et surtout en Coupe du monde. Il veut la gagner. C’est notre capitaine, il fera de grandes choses. Aucun doute là-dessus », a lâché le joueur de l’AS Rome dans les colonnes du Parisien.