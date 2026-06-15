«Il fera de grandes choses» : Un joueur de l’équipe de France annonce du lourd pour Kylian Mbappé !

Capitaine de l’équipe de France depuis trois ans, Kylian Mbappé est attendu au tournant sur cette édition 2026 de la Coupe du Monde. Critiqué depuis de nombreux mois, l’attaquant du Real Madrid a été défendu par Ousmane Dembélé, mais aussi par son coéquipier en sélection Manu Koné, qui estime que ce dernier réalisera un gros mondial.
Alors que la Coupe du Monde 2026 vient de démarrer, les Bleus eux, vont faire leur entrée en lice ce mardi soir face au Sénégal (21h). Pointant à seulement 4 buts du record de buts de Miroslav Klose au mondial, Kylian Mbappé lui, est attendu au tournant sur cette compétition. Vainqueur en 2018 et finaliste impressionnant il y a quatre ans au Qatar, l’attaquant du Real Madrid a déjà beaucoup de références en Coupe du Monde. Cependant, Mbappé vit depuis plusieurs mois une situation compliquée, entre polémiques extra sportives et niveau parfois irrégulier sur le terrain.
« C’est notre capitaine, il fera de grandes choses »
Interrogé au sujet du capitaine des Bleus, le milieu de terrain Manu Koné lui, estime que Mbappé réalisera un gros mondial. « Plus de pression que les autres Kylian ? Je ne pense pas non. C’est un très grand joueur qui a toujours répondu présent en sélection, en club et surtout en Coupe du monde. Il veut la gagner. C’est notre capitaine, il fera de grandes choses. Aucun doute là-dessus », a lâché le joueur de l’AS Rome dans les colonnes du Parisien.
« Certains abusent des critiques parce que c'est Kylian Mbappé »
Auprès de MARCA, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé a également tenu à défendre son ami : « C'est un joueur incroyable et une très bonne personne en dehors du terrain. Certains abusent des critiques parce que c'est Kylian Mbappé. Il ne faut pas s'acharner sur lui. Qu’il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou non... C'est beaucoup trop, ça reste un être humain. En équipe de France, il est très bien avec nous, c'est un leader. »