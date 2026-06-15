Equipe de France : Des frictions entre Deschamps et Mbappé pour son poste ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus, Kylian Mbappé semble avoir à coeur d'aller au bout en offrant la meilleure des sorties à son sélectionneur, à savoir une troisième étoile, DD ayant été un acteur majeur des deux premiers sacres de l'équipe de France. Et pour ce faire, il serait prêt à revenir à un poste d'ailier gauche, mais ce ne serait pas l'avis de Deschamps.

Depuis quelque temps, Kylian Mbappé évolue à la pointe de l'attaque. Et ce, que ce soit avec le Real Madrid ainsi qu'en équipe de France. Ce qui provoque des débats dans les émissions spécialisées. Pour certains observateurs comme Daniel Riolo ou Kevin Diaz, le capitaine de l'équipe de France doit être replacé dans le couloir gauche de l'attaque comme ce fut le cas au Mondial 2022 pour aligner Ousmane Dembélé au poste d'attaquant axial comme au PSG.

«Moi, Kylian, je peux jouer à gauche. Je vais faire les efforts pour une Coupe du monde» Walid Acherchour a dévoilé un scénario sur le plateau de l'After Foot ces derniers jours concernant le positionnement des deux joueurs. « Comme Vinicius et Mbappé, pour moi, ce sont deux joueurs qui ne sont pas compatibles. Mais peut-être qu’ils vont aller voir le sélectionneur, ils vont faire une Domenech 2006 : “Moi, Kylian, je peux jouer à gauche. Je vais faire les efforts pour une Coupe du monde parce que je peux casser le jeu, Didier. Laisse jouer Ousmane à son meilleur poste et Olise à droite qui est un super joueur, et on va casser la Coupe du monde.” Ça peut être possible ».