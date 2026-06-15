«Pas très fan de ce que je dis» : Bertrand Latour confirme les tensions avec Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de football, Kylian Mbappé fait toutefois l’objet de nombreuses critiques. Certaines visent notamment sa communication. Bertrand Latour fait notamment partie de ceux qui ont des choses à redire sur ce sujet à propos de l’attaquant du Real Madrid. Le journaliste de Canal+ s’est d’ailleurs exprimé sur ce sujet, l’occasion pour lui de confirmer certaines tensions avec Mbappé.

Entre Bertrand Latour et Kylian Mbappé, les relations seraient aujourd’hui loin d’être cordiales. Il faut dire que par le passé, les deux hommes n’ont pas manqué de connaitre quelques accrocs. En 2023, ça avait notamment chauffé à la suite du comportement de celui qui était alors au PSG et qui avait défendu Achraf Hakimi face aux supporters de Brest. « Un capitaine de l’équipe de France ne devrait pas faire ça », avait lâché Latour. Ce quoi à Mbappé lui avait répondu sur les réseaux sociaux : « Bah bien sûr et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n’ont vraiment jamais mis les pieds sur un terrain de football peu importe le niveau ». Et voilà qu’il y avait également un accrochage dès 2021 en marge d’un rassemblement de l’équipe de France. Bertrand Latour avait ainsi profité d’une conférence de presse pour interroger Kylian Mbappé sur des propos d’Olivier Giroud qui avaient fait polémique. L’actuel capitaine des Bleus n’avait alors pas manqué d’être agacé et voilà que ça a depuis laissé des traces.

« Mbappé, moi je ne l’ai jamais entendu parler sur la durée de football » C’est pour Colinterview que Bertrand Latour a évoqué les tensions avec Kylian Mbappé. Et tout est parti d’une question sur la communication de l’attaquant du Real Madrid. Le journaliste de Canal+ a alors répondu dans un premier temps : « Mbappé, moi je ne l’ai jamais entendu parler sur la durée de football. Je trouve ça dommage. J’ai bien conscience que ça ne sera jamais moi qui mènera cette interview, malheureusement pour moi, mais j’aimerais qu’un journaliste puisse échanger pendant une heure avec Mbappé sur le football. Quel footballeur est-il ? Qu’aime-t-il ? Pourquoi il défend peu ? Pourquoi la tête ce n’est pas son truc ? Comment il imagine se réinventer un jour où il ira moins vite ? Je l’ai rarement entendu là-dessus parce qu’on est toujours dans des polémiques et après lui aussi ».