Real Madrid : C’est officiel, José Mourinho fait son grand retour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ce jeudi soir, le Real Madrid a officialisé le grand retour de José Mourinho, qui devient donc le nouvel entraîneur du club madrilène succédant à Alvaro Arbeloa. Le Portugais fait son retour treize ans après son départ, et aura du pain sur la planche après une saison très compliquée au sein de la « Casa Blanca ».

Ce lundi, Florentino Perez a été réélu à la présidence du Real Madrid. Parmi les nombreuses promesses effectuées par le légendaire dirigeant madrilène figurait celle de faire de José Mourinho le nouvel entraîneur de l’équipe première. Chose promise chose due, le Real Madrid a officiellement annoncé le grand retour du « Special One », qui avait déjà entraîné les « Merengue » de 2010 à 2013.

Le Real Madrid officialise Mourinho « Le conseil d'administration du Real Madrid C.F., réuni ce jeudi 11 juin et présidé par Florentino Pérez, a approuvé la nomination de José Mourinho au poste d'entraîneur de l'équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2029. José Mourinho rejoindra le Real Madrid le 13 juillet, jour du début de la préparation d'avant-saison », a ainsi annoncé le Real Madrid par le biais d’un communiqué officiel ce jeudi soir. Treize ans plus tard, voilà le Portugais de retour à la tête du club, et clairement, ce dernier va avoir du travail.