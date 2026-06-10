Kylian Mbappé «arrogant» ? Le coup de gueule d'un grand nom du football

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde, ça ne l'immunise pas contre les critiques. Aujourd'hui au Real Madrid, l'attaquant français est régulièrement décrié que ce soit pour son jeu ou encore son comportement. Mais voilà que tous ne partagent pas le même avis à propos de Mbappé. C'est ainsi que Rafael van der Vaart est lui monté au créneau pour défendre le Madrilène.

Aujourd'hui, nombreux sont les détracteurs de Kylian Mbappé. Malgré son talent, le capitaine de l'équipe de France subit de très nombreuses critiques que ce soit d'un point de vue sportif ou même extra-sportif. Mais voilà que pendant que certains tapent sur Mbappé, d'autres lui volent au secours. C'est le cas de Rafael van der Vaart. En effet, dans des propos accordés à aceodds, l'ancien joueur des Pays-Bas a dénoncé certaines attaques à l'encontre du joueur du Real Madrid.

« Quand on dit que Mbappé est arrogant, ça m’agace un peu » « Quand on dit que Mbappé est arrogant, ça m’agace un peu. Et puis, maintenant que le PSG a remporté deux Ligues des champions, on en parle aussi. Tout le monde dit : "oui, c’était bien lui le problème". Comprenez-moi bien… le PSG a beaucoup de bons joueurs, mais pas une seule véritable star mondiale. Il était la star mondiale du club. Quand on joue avec un joueur comme lui dans son équipe, les autres bons joueurs se font plus discrets. Il est sous pression et c’est lui qu’on a blâmé quand le PSG n’a pas gagné. Maintenant qu’il est parti, la pression retombe sur eux. C’est bien plus facile pour eux qu’à ses côtés. Il marquait toujours beaucoup de buts, comme au Real Madrid », a lâché dans un premier temps Rafael van der Vaart.