Mbappé capitaine de l’équipe de France : Les explications de Deschamps sur son choix contesté !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a changé de capitaine dans la foulée de la dernière Coupe du monde. A quelques heures du coup d’envoi du Mondial en Amérique du nord, pour son ultime compétition dans le rôle de sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps s’est attardé sur la question du capitanat à la presse anglaise.

Après la déception de la finale de la Coupe du monde 2022 perdue par l’équipe de France, plusieurs cadres de l’ère Didier Deschamps annonçaient la fin de leurs carrières internationales respectives. Ce furent le cas de Steve Mandanda, de Raphaël Varane, mais aussi d’Hugo Lloris. Capitaine des Bleus avant même la nomination de Deschamps au poste de sélectionneur à la rentrée des classes en 2012, Lloris contraignait alors DD à faire un choix difficile : offrir le capitanat à son soldat de la première heure dès la Coupe du monde 2014 qu’est Antoine Griezmann ou bien privilégier la figure de proue de l’équipe de France qui sortait d’un triplé en finale du Mondial : Kylian Mbappé ?

Hugo Lloris a raccroché, Mbappé a pris le relais Le choix de Didier Deschamps s’est porté sur Kylian Mbappé qui prenait ses nouvelles responsabilités en mars 2023 à savoir en parallèle du titre de meilleur buteur de l’histoire du PSG qu’il instaurait contre le FC Nantes en battant les 200 buts d’Edinson Cavani. Un choix contesté par certains observateurs qui attendaient de voir Griezmann prendre la succession d’Hugo Lloris avec le brassard de capitaine. A quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde, Deschamps a livré une entrevue au Guardian.