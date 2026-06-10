«Une énorme crise», scénario catastrophe avec le retour de Mourinho au Real Madrid ?

Lors de la saison 2025-2026, le Real Madrid a eu deux entraineurs : Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. D'ailleurs, ce dernier vient d'être remercié. Alors que José Mourinho fait son retour à la Maison-Blanche, Kevin Diaz a tiré la sonnette d'alarme, faisant part de son énorme inquiétude concernant la situation actuelle du club.
Le 1er juin 2025, le Real Madrid a remplacé Carlo Ancelotti - actuel sélectionneur du Brésil - par Xabi Alonso. Toutefois, le coach espagnol n'a pas fait long feu sur le banc de la Maison-Blanche. En effet, Xabi Alonso a été évincé dès le 12 janvier, avant d'être remplacé par Alvaro Arbeloa. L'ex-entraineur du Castilla ayant été promu. Toutefois, le Real Madrid a officialisé le départ d'Alvaro Arbeloa ce mardi.
«Il aurait peut-être fallu laisser la place à quelqu'un d'autre»
Pour assurer la succession d'Alvaro Arbeloa, le Real Madrid a décidé de rapatrier José Mourinho. Mais à en croire Kevin Diaz, le Special One rejoint un club en pleine crise. « José Mourinho ? En Turquie, c'était quand même compliqué. Au Real Madrid, ils avaient un entraîneur comme Xabi Alonso, qui est une légende du club, une légende du football espagnol, et ils ne l'ont même pas laissé six mois », a lancé le consultant de RMC Sport, avant de poursuivre son raisonnement.
«Ils avaient Xabi Alonso, tout le monde était content»
« Ils ont tellement d'argent qu’ils vont finir par avoir une équipe cohérente, mais honnêtement, le président a beau avoir été réélu, aujourd'hui il aurait peut-être fallu laisser la place à quelqu'un d'autre pour que ce club ne soit pas le club d'un seul homme, mais le club d'une ville, le club de socios très investi. Et pour moi d'ailleurs, on disait aussi que le fait qu'il soit réélu, mais qu’à un peu plus de 60%, ce n’est pas un plébiscite non plus. Il n’y avait pas de concurrence, les mecs sont perdus. Ils étaient avec Arbeloa, qui n’avait jamais entraîné au haut niveau. Ils avaient Xabi Alonso, tout le monde était content, et ils l'ont sorti au bout de quatre mois. Donc là, c'est sûr que ce n’est plus une crise, mais une énorme crise », a affirmé Kevin Diaz, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir.