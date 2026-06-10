«Une énorme crise», scénario catastrophe avec le retour de Mourinho au Real Madrid ?

Amadou Diawara

Lors de la saison 2025-2026, le Real Madrid a eu deux entraineurs : Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. D'ailleurs, ce dernier vient d'être remercié. Alors que José Mourinho fait son retour à la Maison-Blanche, Kevin Diaz a tiré la sonnette d'alarme, faisant part de son énorme inquiétude concernant la situation actuelle du club.

Le 1er juin 2025, le Real Madrid a remplacé Carlo Ancelotti - actuel sélectionneur du Brésil - par Xabi Alonso. Toutefois, le coach espagnol n'a pas fait long feu sur le banc de la Maison-Blanche. En effet, Xabi Alonso a été évincé dès le 12 janvier, avant d'être remplacé par Alvaro Arbeloa. L'ex-entraineur du Castilla ayant été promu. Toutefois, le Real Madrid a officialisé le départ d'Alvaro Arbeloa ce mardi.

«Il aurait peut-être fallu laisser la place à quelqu'un d'autre» Pour assurer la succession d'Alvaro Arbeloa, le Real Madrid a décidé de rapatrier José Mourinho. Mais à en croire Kevin Diaz, le Special One rejoint un club en pleine crise. « José Mourinho ? En Turquie, c'était quand même compliqué. Au Real Madrid, ils avaient un entraîneur comme Xabi Alonso, qui est une légende du club, une légende du football espagnol, et ils ne l'ont même pas laissé six mois », a lancé le consultant de RMC Sport, avant de poursuivre son raisonnement.