Equipe de France : La situation «bizarre» dénoncée entre Mbappé et Dembélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’en reste pas moins très décrié en ce moment. En effet, l’attaquant des Bleus fait l’objet de nombreuses critiques, que ce soit des médias ou bien des fans. Face à cette situation, Ousmane Dembélé n’a pas manqué de monter au créneau pour défendre Mbappé. Et voilà que suite à cette prise de position du Ballon d’Or, Vikash Dhorasoo a jugé « bizarre » la situation entre les deux coéquipiers.

Pas épargné par les critiques, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de ses coéquipiers en équipe de France. C’est le cas d’Ousmane Dembélé qui est monté au créneau pour son capitaine. En effet, dans des propos accordés récemment à Marca, le Ballon d’Or 2025 a lâché à propos de ce que vit actuellement Mbappé : « On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian, parce que c’est un joueur incroyable. C’est quelqu’un de formidable en dehors du terrain, car je le connais depuis longtemps. Parfois, on exagère dans les critiques simplement parce qu’il s’agit de Kylian Mbappé. Il ne faut pas être si dur avec lui. Qu’il lace ses chaussures, qu’il ne les lace pas, qu’il remonte ses chaussettes, qu’il ne les remonte pas… C’est trop. Parce qu’il reste un être humain et c’est un joueur d’une qualité exceptionnelle. En tout cas, ici en équipe de France, il s’entend très bien avec nous. C’est un leader, le capitaine de notre équipe et c’est un joueur très important ».

« Le Ballon d’Or est au service de son capitaine et pas l’inverse » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Vikash Dhorasoo a réagi à cette déclaration d’Ousmane Dembélé. C’est alors que l’ancien joueur de l’équipe de France a fait savoir : « J’ai l’impression que c’est le Ballon d’Or qui est au service de Mbappé, le capitaine. Le projet de jeu tourne plutôt autour de Mbappé et pas du Ballon d’Or. C’est un peu quand même bizarre ça aussi. Le Ballon d’Or est au service de son capitaine et pas l’inverse. Normalement, le Ballon d’Or, le jeu est construit pour lui ».