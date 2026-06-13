Une haine anti-Mbappé «incompréhensible» : Le gros coup de gueule d’un journaliste

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Capitaine de l'Equipe de France de football, Kylian Mbappé va débuter cette Coupe du monde dans une situation un peu particulière. Très critiqué depuis des mois au Real Madrid, sa cote de popularité a également diminué chez les Bleus. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'en prennent à l'attaquant jusqu'à tomber dans la haine. Un comportement dénoncé par le journaliste Eric Silvestro.

Parmi les meilleurs joueurs du monde depuis dix ans, Kylian Mbappé n'échappe aux critiques quotidiennes sur son manque d'investissement défensif mais aussi sur son comportement, ses moindres faits et gestes au quotidien. Une situation difficile, alors que moins en moins de Français lui font confiance pour cette Coupe du monde à venir. Certains de ses coéquipiers, comme Ousmane Dembélé, n'ont pas hésité à lui témoigner leur soutien face à cette haine. Eric Silvestro a du mal à comprendre.

« Je suis atterré par la haine envers lui » Dans la tourmente ces derniers mois alors que le Real Madrid était en crise, Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité encore baisser avant cette Coupe du monde. Il a encore reçu beaucoup de critiques lors des matches de préparation, une situation difficile à comprendre pour Eric Silvestro. « Il faut sauver l'homme Mbappé. Pas le sauver de ses démons à lui mais il faut que l'opinion publique se calme. Je suis atterré par la haine envers lui et notamment du public français. Qu'on critique le joueur, son travail défensif, son ego surdimensionné, sa quête des records, d'accord. Mais qu'on s'en prenne à ce point à l'homme, à le détester à ce point alors que c'est le joueur numéro 1 de notre pays, pour moi, c'est incompréhensible » déclare le journaliste sur les ondes de RTL.