«C’est monstrueux» : Le joueur de l’équipe de France qui fait halluciner Kylian Mbappé

Capitaine de l’équipe de France depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé s’est montré très élogieux à l’égard de N’Golo Kanté, présent à ses côtés depuis ses débuts en sélection. L’attaquant du Real Madrid salue notamment ses qualités sur le terrain et sa longévité.
Si la Coupe du monde a débuté jeudi, les supporters français doivent encore se montrer patients avant de voir les Bleus en action. Les hommes de Didier Deschamps font leur entrée en lice ce mardi, contre le Sénégal. Avant ce premier rendez-vous, Kylian Mbappé s’est prononcé sur ses coéquipiers dans des propos accordés à L’Équipe, l’occasion pour lui de s’enflammer pour N’Golo Kanté.
« Sur le terrain, il court pour quatre »
« Il est encore là, c'est dingue ! "NG" a une timidité rare. (Il insiste.) Rare ! En même temps, en sélection, il a trouvé un refuge. Sur le terrain, il court pour quatre. Les gens pensent que c'est seulement courir. Ce n'est pas ça seulement. Il court beaucoup, oui. Mais il court bien. Je connais des joueurs qui courent et ne récupèrent rien. Lui, il court et a le sens du jeu, avec un QI foot qui permet de tout anticiper. C'est monstrueux. Le temps passe et je ne vois pas de signe de vieillesse dans son jeu. La retraite à 64 ans, il n'a pas peur (il se marre). Lui peut pousser un peu », confie Mbappé dans L’Équipe.
L’hommage à Didier Deschamps
L’ancienne star du PSG a également souligné l’importance de Didier Deschamps, qui laissera sa place de sélectionneur au terme du Mondial. « La dernière... (Il marque un silence.) On va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, explique Kylian Mbappé. Les gens ne réalisent pas bien tout ce que cet homme a fait pour l'équipe de France. Quand il arrive (en 2012), la sélection n'est pas ce qu'elle est devenue. Il a remis beaucoup d'ordre et grandement contribué à ce regain d'amour des Bleus après une période noire. C'est normal que les gens désirent du changement, je le comprends. Ça fait partie de la vie. Mais ce qui me désole, c'est que dans cette quête de changements, certains ont voulu faire du mal à quelqu'un qui a fait du bien à l'équipe de France. Je pense que les gens n'ont pas totalement savouré leur chance d'avoir ce sélectionneur. »