«C’est monstrueux» : Le joueur de l’équipe de France qui fait halluciner Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Capitaine de l’équipe de France depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé s’est montré très élogieux à l’égard de N’Golo Kanté, présent à ses côtés depuis ses débuts en sélection. L’attaquant du Real Madrid salue notamment ses qualités sur le terrain et sa longévité.

Si la Coupe du monde a débuté jeudi, les supporters français doivent encore se montrer patients avant de voir les Bleus en action. Les hommes de Didier Deschamps font leur entrée en lice ce mardi, contre le Sénégal. Avant ce premier rendez-vous, Kylian Mbappé s’est prononcé sur ses coéquipiers dans des propos accordés à L’Équipe, l’occasion pour lui de s’enflammer pour N’Golo Kanté.

« Sur le terrain, il court pour quatre » « Il est encore là, c'est dingue ! "NG" a une timidité rare. (Il insiste.) Rare ! En même temps, en sélection, il a trouvé un refuge. Sur le terrain, il court pour quatre. Les gens pensent que c'est seulement courir. Ce n'est pas ça seulement. Il court beaucoup, oui. Mais il court bien. Je connais des joueurs qui courent et ne récupèrent rien. Lui, il court et a le sens du jeu, avec un QI foot qui permet de tout anticiper. C'est monstrueux. Le temps passe et je ne vois pas de signe de vieillesse dans son jeu. La retraite à 64 ans, il n'a pas peur (il se marre). Lui peut pousser un peu », confie Mbappé dans L’Équipe.