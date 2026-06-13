Un «problème Mbappé» en équipe de France ? Daniel Riolo répond aux détracteurs

A quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France en cette Coupe du monde, avec un premier match contre le Sénégal, Kylian Mbappé est encore une fois au centre des débats. Le capitaine des Bleus divise toujours autant et son récent entretien dans L’Equipe ne devrait pas arranger les choses.
Porté aux nues dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé semblait intouchable. Mais on a parlé un peu trop vite, puisque depuis quelques années l’icône du football français ne semble plus du tout faire l’unanimité. C’est même tout l’inverse, puisqu’il serait devenu selon certains la source de tous les maux de l’équipe de France.
Un capitaine qui ne convainc pas ?
Avant cette Coupe du monde 2026, on a ainsi eu droit à tout et son contraire. Certains observateurs estiment notamment que Mbappé vampirise le jeu de l’équipe de France et déséquilibre le collectif, avec son habitude de ne pas défendre. Mais les gros débats tournent surtout autour du fait qu’il fasse de l’ombre aux autres stars de l’effectif ! C’est le cas avec Ousmane Dembélé, qui sort de deux saisons fantastiques avec le PSG, couronnée de deux Ligues des Champions et d’un Ballon d’Or.
« A ce jour, il n'y a jamais eu le moindre problème autour de Mbappé en équipe de France »
Pourtant, dans l’After Foot de ce vendredi soir, Daniel Riolo a tenu à rappeler qu’en dépit de tout ce qu’on peut dire, Kylian Mbappé n’a jamais été un poids pour l’équipe de France. « A ce jour, il n'y a jamais eu le moindre problème autour de Mbappé en équipe de France » a assuré le journaliste et éditorialiste de RMC. « Il a toujours été bon et important chez les Bleus, et même quand il était moins bon, les autres l'étaient encore moins. Son rôle de leader, il est incontestable. A ce jour, c'est le gars le meilleur en bleu, il n'y a pas de problème Mbappé ».