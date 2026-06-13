Un «problème Mbappé» en équipe de France ? Daniel Riolo répond aux détracteurs

Axel Cornic

A quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France en cette Coupe du monde, avec un premier match contre le Sénégal, Kylian Mbappé est encore une fois au centre des débats. Le capitaine des Bleus divise toujours autant et son récent entretien dans L’Equipe ne devrait pas arranger les choses.

Porté aux nues dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé semblait intouchable. Mais on a parlé un peu trop vite, puisque depuis quelques années l’icône du football français ne semble plus du tout faire l’unanimité. C’est même tout l’inverse, puisqu’il serait devenu selon certains la source de tous les maux de l’équipe de France.

Un capitaine qui ne convainc pas ? Avant cette Coupe du monde 2026, on a ainsi eu droit à tout et son contraire. Certains observateurs estiment notamment que Mbappé vampirise le jeu de l’équipe de France et déséquilibre le collectif, avec son habitude de ne pas défendre. Mais les gros débats tournent surtout autour du fait qu’il fasse de l’ombre aux autres stars de l’effectif ! C’est le cas avec Ousmane Dembélé, qui sort de deux saisons fantastiques avec le PSG, couronnée de deux Ligues des Champions et d’un Ballon d’Or.