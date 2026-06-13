Zinedine Zidane et Kylian Mbappé : La comparaison impossible pour un membre de France 98

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la Coupe du monde 2026 vient de démarrer aux Etats-Unis, la France fait une nouvelle fois partie des favoris de la compétition. Les Bleus commenceront leur aventure le 16 juin face au Sénégal avec l'ambition d'aller remporter une troisième étoile. Kylian Mbappé en sera à la tête et pour Vincent Candela, il y a encore du travail avant de pouvoir considérer qu'il arrive au même niveau que Zinédine Zidane.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis 10 ans, Kylian Mbappé voit également régulièrement des comparaisons resurgir entre Zinédine Zidane et lui. L'attaquant français fait preuve de grandes qualités mais pour Vincent Candela, il reste encore du chemin à faire. Très critiqué ces derniers mois au Real Madrid, Mbappé se sait attendu avec les Bleus.

« La comparaison avec Mbappé n’est pas encore possible » Présent avec l'Equipe de France lors de son premier sacre en 1998, Vincent Candela a pu voir de près Zinédine Zidane évoluer. L'ancien défenseur s'est confié à propos des comparaisons avec Kylian Mbappé. « Ce que j’ai à dire sur la comparaison entre Zidane et Mbappé ? Zidane nous l’a offerte en 1998 avec un groupe de joueurs exceptionnel et reste l’un des cinq plus grands joueurs de tous les temps : la comparaison avec Mbappé n’est pas encore possible. C’est vrai qu'il a gagné en 2018 (et j’espère qu’il gagnera encore en 2026 !), mais j’attends de lui qu’il prenne l’équipe en main et qu’il porte la France jusqu’en finale » réagit-il d'après des propos rapportés par Flashscore.