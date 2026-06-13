Départ de Didier Deschamps : Kylian Mbappé pousse un coup de gueule

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En place depuis 2012, Didier Deschamps va quitter l’équipe de France après le Mondial en Amérique du Nord. Alors que de nombreux observateurs sont emballés et même pressés à l’idée de voir Zinedine Zidane lui succéder, Kylian Mbappé regrette certaines critiques émises contre son sélectionneur.

C’est une page de l’équipe de France qui va se tourner. Nommé sélectionneur en 2012, Didier Deschamps va laisser sa place au terme de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Avec deux finales disputées (Euro 2016 et Mondial 2022) et un sacre en Coupe du monde (en 2018), le natif de Bayonne possède un palmarès d’envergure qu’il espère gonfler dans les prochaines semaines, mais cela n’a pas empêché les critiques, ce que regrette Kylian Mbappé.

« Je pense que les gens n'ont pas totalement savouré leur chance d'avoir ce sélectionneur » « La dernière... (Il marque un silence.) On va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Les gens ne réalisent pas bien tout ce que cet homme a fait pour l'équipe de France, souligne Kylian Mbappé, interrogé par L’Équipe. Quand il arrive (en 2012), la sélection n'est pas ce qu'elle est devenue. Il a remis beaucoup d'ordre et grandement contribué à ce regain d'amour des Bleus après une période noire. C'est normal que les gens désirent du changement, je le comprends. Ça fait partie de la vie. Mais ce qui me désole, c'est que dans cette quête de changements, certains ont voulu faire du mal à quelqu'un qui a fait du bien à l'équipe de France. Je pense que les gens n'ont pas totalement savouré leur chance d'avoir ce sélectionneur. »