Equipe de France : L’amusante promesse de Kylian Mbappé s’il marque contre le Sénégal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, l'Equipe de France entrera en lice dans cette Coupe du monde 2026 face au Sénégal avec de grandes ambitions. Pour ce premier match, Kylian Mbappé sera forcément très surveillé, lui qui a subi de nombreuses critiques dernièrement. Lors d'un entretien à la chaîne américaine Fox Sports, il a promis de faire une célébration spéciale s'il parvient à trouver le chemin des filets.

Attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé voudra forcément briller lors de cette Coupe du monde avec la France après la saison blanche vécue avec le club espagnol. Le Français de 27 ans a pris l'habitude d'être présent lors des grands rendez-vous avec les Bleus et il ne serait pas surprenant de le voir marquer son empreinte dès le début de la compétition face au Sénégal. Le tout avec une célébration spéciale pour Mbappé en rapport avec ses jeunes années passées à s'essayer à la flûte.

Kylian Mbappé a joué de la flûte dans son enfance Avant l'entrée en lice de la France face au Sénégal, Kylian Mbappé a été interrogé par le célèbre humoriste et présentateur James Corden pour la chaîne américaine Fox Sports dans une voiture. L'occasion pour eux d'échanger sur l'enfance du joueur du Real Madrid notamment, et l'époque où il jouait de la flûte. « J'ai essayé. Mes parents voulaient que je fasse plein de choses, que j'explore, que j'ouvre mon esprit à différentes choses. J'ai fait de la flûte pendant un ou deux ans, c'était marrant » explique-t-il. Avant que la séquence ne devienne encore plus amusante.