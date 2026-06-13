Kylian Mbappé, l’interview qui agace : «Il est en train de surjouer le daron de l'équipe...»

Axel Cornic

A quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France en cette Coupe du monde, Kylian Mbappé s’est livré dans les colonnes de L’Equipe. Le capitaine tricolore y présente notamment les coéquipiers avec lesquels il va disputer cette compétition, ce qui ne semble toutefois pas plaire à tout le monde.

L’attente est presque terminée. Les équipes débutent les unes après les autres leur Coupe du monde 2026, avec notamment le Brésil et le Maroc qui vont se retrouver pour le premier gros choc des phases de poule. Pour l’équipe de France il faudra encore patienter un peu, puisque leur entrée en lice est programmée pour le 16 juin, avec un premier match contre le Sénégal.

« Il est en train de surjouer le daron de l'équipe alors qu'il n'est pas si vieux que ça » En attendant, Kylian Mbappé a livré un très long entretien dans les colonnes de L’Equipe. Le capitaine de l’équipe de France y présente notamment ses coéquipiers de sélection, avec un petit mot ou une anecdote pour chacun. Des confidences intéressantes, qui ne semblent toutefois pas faire l’unanimité. « Ce qui me gêne un peu, c'est ce côté 'je liste les joueurs et je donne un petit truc’. Il est en train de surjouer le daron de l'équipe alors qu'il n'est pas si vieux que ça » a expliqué Florent Gautreau, dans l’After Foot.