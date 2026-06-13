«Il a le talent pour…» : La prochaine star de l’équipe de France identifiée par Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour sa dernière à la tête des Bleus, Didier Deschamps a dû faire des choix pour composer sa liste de 26 joueurs convoqués pour le Mondial 2026 aux Etats-Unis. La France bénéficie d'un réservoir impressionnant dans cette équipe où bon nombre de joueurs auraient pu avoir leur place. Kylian Mbappé s'est exprimé sur l'un de ses jeunes coéquipiers qui pourrait prendre une place encore plus importante à l'avenir.

Capitaine de l'Equipe de France, Kylian Mbappé va tenter de porter les siens vers le succès cette année encore. L'attaquant du Real Madrid sait que la France dispose d'un effectif qui met l'eau à la bouche. Parmi les forces en présence, Rayan Cherki fait débat au sein de cette équipe. Disposant d'un talent fou mais ciblé pour son comportement, le jeune joueur de 22 ans n'a pas encore sa place au premier rang. Kylian Mbappé estime cependant qu'il a le talent pour.

« C'est sûr que j'ai tout fait pour qu'il s'intègre du mieux possible » Repéré pour son talent à un jeune âge du côté de l'OL, Rayan Cherki a fini par faire ses débuts en Equipe de France l'année dernière. L'attaquant de Manchester City a depuis prouvé qu'il était à l'aise ballon au pied et capable de s'illustrer sur le terrain. « C'est sûr que j'ai tout fait pour qu'il s'intègre du mieux possible. Je sais que Rayan a un profil qui, à un moment donné, fait débat et fera toujours débat. Parce qu'il a tout. Il a tout ce que les gens adorent, mais aussi tout ce que les gens peuvent détester. J'essaie de mettre en valeur tout ce que les gens aiment car c'est un garçon naturel, profondément gentil. Il veut rappeler à tout le monde qu'il peut jouer ce football pur, ce football libre, qui dépasse toute notion tactique. Et c'est difficile à une époque où la tactique devient un sujet central » analyse Kylian Mbappé pour L'Equipe à propos de son jeune compatriote.