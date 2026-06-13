Zinédine Zidane : Un joueur de l’équipe de France fait déjà une prédiction pour son arrivée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent sur le banc de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s'apprête à officier une dernière fois à ce poste lors de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Bleus va laisser sa place à l'issue de la compétition, quel que soit le résultat de la France. Zinédine Zidane ne devrait pas tarder à prendre la succession, une perspective qui n'inquiète pas Théo Hernandez, bien au contraire.

Pour Didier Deschamps, cette compétition sera la dernière avec l'Equipe de France. Le sélectionneur s'en va et pour le remplacer, on attend avec impatience Zinédine Zidane. La légende du football français n'a plus entraîné depuis son départ du Real Madrid en 2021 et même si Zizou s'apprête à occuper une nouvelle fonction, il n'y aucune raison pour que les choses se passent mal selon Théo Hernandez.

Ça va continuer de marcher avec Zidane Avec autant de succès et de résultats, il est forcément difficile de passer derrière le travail de Didier Deschamps. L'Equipe de France reste sur un parcours incroyable ces dernières années en Coupe du monde et l'arrivée de Zinédine Zidane va signer un nouveau départ. Pas de quoi inquiéter Théo Hernandez. « Je suis en équipe de France depuis 2021. J'entretiens d'excellentes relations avec Didier Deschamps ; c'est un grand entraîneur et une personne formidable. J'ai travaillé avec Zidane au Real Madrid pendant un an, et c'est aussi une personne et un entraîneur exceptionnels. On verra bien. Je pense que ça se passera bien ; avec les joueurs que nous avons, c'est d'ailleurs plus facile à entraîner » déclare-t-il dans un entretien à Marca.