Désiré Doué : Kylian Mbappé annonce un futur casse-tête avec le joueur du PSG

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 a officiellement débuté et l’équipe de France fera son entrée en lice le 16 juin prochain, avec un premier match face au Sénégal. Mais on se demande déjà comment va faire Didier Deschamps avec l’abondance de talents dans son effectif, surtout en ce qui concerne l’attaque.

Après avoir frôlé le doublé en 2022 au Qatar, l’équipe de France a bien l’intention de remporter la Coupe du monde. Ce sera la dernière pour Didier Deschamps, qui a sans aucun doute envie de s’offrir une belle sortie avant de laisser la place à Zinedine Zidane, grand favori pour le remplacer. Et ça tombe bien, puisque les Bleus ont des grandes chances d’aller jusqu’au bout à en croire la plupart des observateurs.

« Les gens disent qu'il me ressemble beaucoup, mais on est différents » Pour cela, le sélectionner de l’équipe de France peut compter sur un vivier de talents incroyable, avec certains des meilleurs joueurs de la planète. Mais également de très jeunes talents comme Désiré Doué, qui s’est révélé au PSG ces deux dernières saisons et qui rappelle quelqu’un... « Les gens disent qu'il me ressemble beaucoup, mais on est différents. Bien sûr qu'il y a des choses que je revois quand j'étais plus jeune » a reconnu Kylian Mbappé, qui commence à bien connaitre le Golden Boy 2025.