Kylian Mbappé : Les photos dévoilées dans la presse qui ont agacé Ester Exposito

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent aux Etats-Unis avec l'Equipe de France à quelques jours de l'entrée en lice face au Sénégal, Kylian Mbappé suscite énormément de réactions à chacun de ses faits et gestes. Ces dernières semaines, sa relation avec la comédienne espagnole Ester Exposito a beaucoup interrogé et les deux amoureux ont dû faire face à une certaine exposition médiatique. Une situation pas toujours facile à accepter pour elle.

Sur le devant de la scène footballistique internationale depuis 10 ans, Kylian Mbappé a pris l'habitude de voir ses apparitions être commentées, jugées quotidiennement. Depuis quelques mois, il fréquente la comédienne espagnole Ester Exposito et le couple n'a pas manqué de faire la Une de certains journaux, à commencer par Paris Match. Cette dernière s'est confiée sur cette situation.

« Je ne veux pas que ça prenne le pas sur ma carrière » Âgée de 26 ans, Ester Exposito a vu sa notoriété monter en flèche ces dernières années notamment grâce à son rôle dans la série Netflix, Elite. L'actrice a été vue régulièrement en compagnie de Kylian Mbappé ces derniers mois et malgré la volonté de rester discrets, les deux ne peuvent pas ignorer l'attention accordée à cette nouvelle relation. Le Parisien a rencontré l'Espagnole au Festival de Télévision de Monte-Carlo. « La Une de Paris Match ? Je commence à être habituée. Depuis Élite, c’est pareil à chaque fois qu’il se passe quelque chose dans ma vie privée. Je n’aime pas ça parce que je suis quelqu’un de réservé. Je ne veux pas que ça prenne le pas sur ma carrière » assure-t-elle au quotidien français.