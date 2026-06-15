Kylian Mbappé : Le record «irréel» qui le fait rêver !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A 27 ans, Kylian Mbappé va disputer sa troisième Coupe du Monde. Le capitaine de l’équipe de France n’est d’ailleurs plus qu’à quatre buts d’égaler le record de Miroslav Klose, meilleur buteur de toute l’histoire du mondial avec seize réalisations. L’attaquant du Real Madrid a affirmé à ce propos que ce record lui paraissait irréel.

L’heure de Kylian Mbappé est-elle arrivée ? Ayant vécu une deuxième saison plutôt compliquée avec le Real Madrid, l’attaquant de 27 ans arrive sur cette Coupe du Monde avec beaucoup de détermination. Héros malheureux de l’édition 2022, Mbappé souhaite prendre sa revanche. Et si le numéro 10 des Bleus a forcément un objectif collectif en tête, le record de 16 buts inscrits par Miroslav Klose en Coupe du Monde est forcément dans le viseur…

« C'est la première fois dans ma vie qu'un record me paraît irréel » « Tout le monde m’en parle, Guy Stéphan le premier. Mais c'est la première fois dans ma vie qu'un record me paraît irréel. En fait, ça me paraît inconcevable de me dire, qu'à 27 ans et après deux participations, je me trouve en position de mettre le plus de buts dans l'histoire des Coupes du monde, une compétition auxquelles toutes les grandes gloires ont participé », a ainsi confié Kylian Mbappé, auteur de 12 buts pour le moment, dans les colonnes du Parisien.