Problème de visa : Un joueur de l’Iran bientôt expulsé de la Coupe du Monde ?

Amadou Diawara

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, l'Iran figure dans le groupe G. Pour son entrée en lice dans la compétition, la Team melli a remporté un point grâce à son résultat nul face à la Nouvelle-Zélande. Toutefois, la nation emmenée par Amir Ghalenoei pourrait perdre Mehdi Torabi avant son prochain match, et ce, à cause d'un problème de visa.

L'Iran a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Lors du tirage au sort de la phase de groupes, la Team melli est tombée dans le groupe G avec la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Egypte. Pour son premier match dans la compétition, l'Iran a affronté les Kiwis ce mardi. Et les deux équipes ont fini dos à dos (2-2 au SoFi Stadium de Los Angeles). Alors que les Diables Rouges et les Pharaons n'ont pas réussi à se départager non plus, les quatre équipes ont toutes 1 point pour le moment.

Le visa de Mehdi Torabi a expiré Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'Iran doit défier la Belgique ce dimanche soir au SoFi Stadium de Los Angeles. Toutefois, Amir Ghalenoei pourrait être contraint de faire sans Mehdi Torabi. S'il ne souffre d'aucun pépin physique, l'attaquant de 31 ans aurait un problème de visa. A en croire L'Equipe, son document aurait expiré après le match face à la Nouvelle-Zélande. Pour que son numéro 16 ait un nouveau visa jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, l'Iran aurait entamé des démarches. Reste à savoir si la situation sera régularisée à temps.