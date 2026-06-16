Coupe du Monde 2026 - Hervé Renard : La «mission commando» que lui propose la Tunisie pour la deuxième fois !

Il n’aura suffi que d’un match où la Tunisie a été battue à plate couture par la Suède (5-1) pour que Sabri Lamouchi soit limogé en pleine Coupe du monde. C’est le séisme de ce début de Mondial. A présent doté du titre d’ex-sélectionneur des Aigles de Carthage, Lamouchi témoigne de son remplacement express assuré par Hervé Renard, un habitué de ce genre de missions…
Le match d’ouverture de la Tunisie dans cette Coupe du monde 2026 s’est soldé quasiment de la même manière que son ultime rencontre de préparation : 5 buts encaissés. Après la Belgique (5-0), c’est la Suède qui a lancé sa campagne mondiale de la meilleure des manières dans la nuit de dimanche à lundi (5-1). Ce revers a eu raison de Sabri Lamouchi, limogé quelques heures plus tard en pleine Coupe du monde. Un fait rarissime pour être souligné.
«Il n'y a pas à réfléchir...»
C’est Hervé Renard qui a été choisi par la Fédération tunisienne de football pour reprendre le flambeau des Aigles de Carthage. Après avoir été à la tête de la sélection saoudienne pendant la Coupe du monde 2022, le technicien français va vivre un nouveau Mondial à la tête de l’équipe de la Tunisie. Pour RMC, Renard a avoué ne pas avoir hésité bien longtemps avant de s’envoler pour le Mexique rejoindre son nouveau groupe de joueurs. « Il n'y a pas à réfléchir... ».
«Pour sauver sa peau, la Fédération tunisienne de football a tenté le tout pour le tout en contactant Hervé Renard»
Le journaliste d’investigation Romain Molina a publié un post sur X dans la nuit de lundi à mardi afin d’apporter un complément d’informations sur ce changement d’entraîneur au tout début de cette Coupe du monde. Une « mission commando » dont il avait déjà fait l’objet par le passé… avec la Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des nations. « Pour sauver sa peau, la Fédération tunisienne de football a tenté le tout pour le tout en contactant Hervé Renard comme l'a annoncé M6. Et mon petit doigt me dit que ça pourrait se conclure demain (ndlr ce mardi)… Ce serait une mission commando un peu comme ce que la Fédération ivoirienne lui avait proposé après le limogeage de Gasset lors de la CAN 2023 (sauf qu'il n'avait pu se libérer de son engagement avec l'équipe de France féminine) ».