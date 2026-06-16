Coupe du Monde 2026 - Hervé Renard : La «mission commando» que lui propose la Tunisie pour la deuxième fois !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n’aura suffi que d’un match où la Tunisie a été battue à plate couture par la Suède (5-1) pour que Sabri Lamouchi soit limogé en pleine Coupe du monde. C’est le séisme de ce début de Mondial. A présent doté du titre d’ex-sélectionneur des Aigles de Carthage, Lamouchi témoigne de son remplacement express assuré par Hervé Renard, un habitué de ce genre de missions…

Le match d’ouverture de la Tunisie dans cette Coupe du monde 2026 s’est soldé quasiment de la même manière que son ultime rencontre de préparation : 5 buts encaissés. Après la Belgique (5-0), c’est la Suède qui a lancé sa campagne mondiale de la meilleure des manières dans la nuit de dimanche à lundi (5-1). Ce revers a eu raison de Sabri Lamouchi, limogé quelques heures plus tard en pleine Coupe du monde. Un fait rarissime pour être souligné.

«Il n'y a pas à réfléchir...» C’est Hervé Renard qui a été choisi par la Fédération tunisienne de football pour reprendre le flambeau des Aigles de Carthage. Après avoir été à la tête de la sélection saoudienne pendant la Coupe du monde 2022, le technicien français va vivre un nouveau Mondial à la tête de l’équipe de la Tunisie. Pour RMC, Renard a avoué ne pas avoir hésité bien longtemps avant de s’envoler pour le Mexique rejoindre son nouveau groupe de joueurs. « Il n'y a pas à réfléchir... ».